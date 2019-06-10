Fenerbahçe'ye transferde müjdeli haber!

Spor Toto Süper Lig'de sezonu 6.sırada tamamlayan Fenerbahçe önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına devam ediyor. Takımdan birçok oyuncu ile yollarını ayıran sarı-lacivertliler, yurtiçi ve yurt dışından oyuncular ile temas halinde. Transfer çalışmalarına Damien Comolli önderliğinde devam eden Fenerbahçe'ye transferde müjdeli haber geldi.

10 Haziran 2019 Pazartesi 20:53 Güncelleme: 10.06.2019 20:53 BU GALERİYİ PAYLAŞ





