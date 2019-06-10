Fenerbahçe'ye transferde müjdeli haber! - Fotomaç
10 Haziran 2019, Pazartesi
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Fenerbahçe'ye transferde müjdeli haber!

Spor Toto Süper Lig'de sezonu 6.sırada tamamlayan Fenerbahçe önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına devam ediyor. Takımdan birçok oyuncu ile yollarını ayıran sarı-lacivertliler, yurtiçi ve yurt dışından oyuncular ile temas halinde. Transfer çalışmalarına Damien Comolli önderliğinde devam eden Fenerbahçe'ye transferde müjdeli haber geldi.
10 Haziran 2019 Pazartesi 20:53 Güncelleme: 10.06.2019 20:53
Fenerbahçe'ye transferde müjdeli haber!

Fenerbahçe'de transfer hareketliliği yaşanıyor.

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Fenerbahçe'ye transferde müjdeli haber!

Sarı-lacivertliler önümüzdeki sezonun şampiyon kadrosu için kolları sıvadı.

Fenerbahçe'ye transferde müjdeli haber!

Yurt içi ve yurt dışında birçok futbolcu ile temas halinde olan sarı-lacivertlilere transferde müjdeli haber geldi.

İşte detaylar...

Fenerbahçe'ye transferde müjdeli haber!

Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Max Kruse, Werder Bremen ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından yeni kulübüne imza atacak.

Fenerbahçe'ye transferde müjdeli haber!

Ay sonunda resmen boşa çıkacak olan Max Kruse transfer ilgisi gösteren birçok kulüp arasında eleme yaptı.

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