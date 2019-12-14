Fenerbahçe'ye transferde flaş haber! İki yıllık imza...

Fenerbahçe'de transfer operasyonu tam gaz devam ediyor... Sarı-lacivertliler, gelecek sezonun kadro yapılandırmasını oluşturmaya devam ederken, dünyanın dört bir yanında scouting çalışmalarını da sürdürüyor... Sportif Direktör Damien Comolli, yaptığı araştırmalarda maliyeti uygun ya da bedelsiz transferlere yönelirken, flaş bir haber basına sızdı... İşte Fenerbahçe'yi yakından ilgilendiren o gelişme! (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

14 Aralık 2019 Cumartesi 16:35 BU GALERİYİ PAYLAŞ





