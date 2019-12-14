Fenerbahçe'ye transferde flaş haber! İki yıllık imza... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
14 Aralık 2019, Cumartesi
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Haberler Galeri Fenerbahçe'ye transferde flaş haber! İki yıllık imza...

Fenerbahçe'ye transferde flaş haber! İki yıllık imza...

Fenerbahçe'de transfer operasyonu tam gaz devam ediyor... Sarı-lacivertliler, gelecek sezonun kadro yapılandırmasını oluşturmaya devam ederken, dünyanın dört bir yanında scouting çalışmalarını da sürdürüyor... Sportif Direktör Damien Comolli, yaptığı araştırmalarda maliyeti uygun ya da bedelsiz transferlere yönelirken, flaş bir haber basına sızdı... İşte Fenerbahçe'yi yakından ilgilendiren o gelişme! (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)
14 Aralık 2019 Cumartesi 16:35
Fenerbahçe'ye transferde flaş haber! İki yıllık imza...

Fenerbahçe'de Sportif Direktör Damien Comolli ve Teknik Direktör Ersun Yanal kontrolündeki transfer çalışması devam ediyor...

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Fenerbahçe'ye transferde flaş haber! İki yıllık imza...

Fransız futbol adamı sürekli olarak teknik ekiple iletişim halinde ve takıma kazandırılacak yeni isimler için görüş alışverişinde...

Fenerbahçe'ye transferde flaş haber! İki yıllık imza...

Bu sezon rotayı şampiyonluk olarak belirleyen Fenerbahçe, bir yandan Ocak transfer sezonu için listesini belirlerken, bir yandan da geleceğe yatırım yapma peşinde...

Fenerbahçe'ye transferde flaş haber! İki yıllık imza...

Bu bağlamda yurt dışında özellikle 'sözleşmesi bitecek yıldız isimlere' yönelen Sarı Kanarya'da sürpriz bir isim gündeme geldi...

Fenerbahçe'ye transferde flaş haber! İki yıllık imza...

Comolli'nin uluslarası bağlantısı olduğu bilinirken, yıldızlarla gizli olarak telefon trafiği yaptığı ortaya çıkmıştı...

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