Fenerbahçe'ye sambacı orta saha!

Fenerbahçe'de transfer hareketliliği Ersun Yanal liderliğinde tam gaz sürüyor. Son olarak Emre Belözoğlu'nu kadrosuna katarak taraftarlarını mutlu eden Sarı-Lacivertliler farklı isimlerle de görüşmelerini sürdürüyor. Yeni transferlerden Alman Max Kruse'nin de Fenerbahçe formasıyla çıktığı ilk idmanda gösterdiği performans Sarı-lacivertli cephede yüzleri güldürmüştü. Öte yandan Mehmet Topal'ın takımdan ayrılmasıyla orta sahasını güçlendirmek isteyen Sarı Kanarya, Brezilyalı bir ismi gözüne kestirdi. İşte Fenerbahçe'de yaşanan transfer hareketliliğinin detayları...
5 Temmuz 2019 Cuma 12:19
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Geçtiğimiz sezon tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Fenerbahçe'de başlayacak olan sezon ilk hedef mutlak şampiyonluk.
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Sportif Direktör Damien Comolli, Ersun Yanal'ın raporları doğrultusunda girişimlerini sürdürürken birçok ismi resmen duyurmuştu.
Transfer harekatına Murat Sağlam ile başlayan Fenerbahçe daha sonra Max Kruse, Allahyar ve Emre Belözoğlu'nu duyururak taraftarlarını heyecanlandırmıştı.
Sarı Kanarya son olarak Galatarasay'ın eski yıldızı Garry Rodrigues'i kadrosuna katmayı başarmıştı.
Öte yandan kaleci transferi için de girişimlerde bulunan Fenerbahçe, Ankaragücü'nün genç kalecisi Altay Bayındır ile de imzaya oldukca yakın.