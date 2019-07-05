Fenerbahçe'ye sambacı orta saha!

Fenerbahçe'de transfer hareketliliği Ersun Yanal liderliğinde tam gaz sürüyor. Son olarak Emre Belözoğlu'nu kadrosuna katarak taraftarlarını mutlu eden Sarı-Lacivertliler farklı isimlerle de görüşmelerini sürdürüyor. Yeni transferlerden Alman Max Kruse'nin de Fenerbahçe formasıyla çıktığı ilk idmanda gösterdiği performans Sarı-lacivertli cephede yüzleri güldürmüştü. Öte yandan Mehmet Topal'ın takımdan ayrılmasıyla orta sahasını güçlendirmek isteyen Sarı Kanarya, Brezilyalı bir ismi gözüne kestirdi. İşte Fenerbahçe'de yaşanan transfer hareketliliğinin detayları...