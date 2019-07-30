Fenerbahçe'ye Roma'dan şok transfer cevabı - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
30 Temmuz 2019, Salı
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Fenerbahçe'ye Roma'dan şok transfer cevabı

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. Kadrosuna birçok yıldız ismi katan sarı-lacivertliler taraftarı coşturacak transferleri sona sakladı. Birçok dünya yıldızı ile görüşen Kanarya, Roma'dan şoke eden bir yanıt aldı. İşte detaylar...
30 Temmuz 2019 Salı 13:46 Güncelleme: 30.07.2019 13:46
Fenerbahçe'ye Roma'dan şok transfer cevabı

Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geride bırakan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

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Fenerbahçe'ye Roma'dan şok transfer cevabı

Kadrosuna birçok yıldız ismi katan sarı-lacivertliler transferi bitirmek için girişimlere başladı.

Fenerbahçe'ye Roma'dan şok transfer cevabı

Roma'dan Kolarov ve Jesus'u isteyen Kanarya, şok transfer cevabı aldı.

Fenerbahçe'ye Roma'dan şok transfer cevabı

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli ise pazarlıklara başladı. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe'ye Roma'dan şok transfer cevabı

Fenerbahçe, Roma'nın stoperi Juan Jesus'u transfer etmekte kararlı.

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