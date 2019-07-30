Fenerbahçe'ye Roma'dan şok transfer cevabı

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. Kadrosuna birçok yıldız ismi katan sarı-lacivertliler taraftarı coşturacak transferleri sona sakladı. Birçok dünya yıldızı ile görüşen Kanarya, Roma'dan şoke eden bir yanıt aldı. İşte detaylar...

30 Temmuz 2019 Salı 13:46 Güncelleme: 30.07.2019 13:46 BU GALERİYİ PAYLAŞ





