Fenerbahçe'ye ikinci Muriqi! İlk teklif 4 milyon Euro - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
04 Haziran 2020, Perşembe
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Fenerbahçe'ye ikinci Muriqi! İlk teklif 4 milyon Euro

Lige verilen arada transfer çalışmalarını yoğunlaştıran Fenerbahçe, Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi'nin yanına sürpriz bir ismi dahil etmeye hazırlanıyor. Sarı-lacivertlilerin sunduğu 4 milyon Euro'luk ilk teklifin az bulunduğu ancak görüşmelerin sürdüğü ifade edildi... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

4 Haziran 2020 Perşembe 12:25
Fenerbahçe'ye ikinci Muriqi! İlk teklif 4 milyon Euro

Çok yoğun bir şekilde yeni sezonun kadro planlamasını yapan Fenerbahçe'de forvet arayışları da sürüyor.

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Fenerbahçe'ye ikinci Muriqi! İlk teklif 4 milyon Euro

Takvim'de yer alan habere göre Vedat Muriqi gitse de gitmese de mutlaka bir golcü takviyesi yapmak isteyen sarı-lacivertliler listesindeki isimlerden Mirko Maric için resmi girişimlere başladı.

Fenerbahçe'ye ikinci Muriqi! İlk teklif 4 milyon Euro

Hırvat basınının iddiasına göre Fenerbahçe, 25 yaşındaki yıldızın kulübü Osijek'e 4 milyon Euro'luk teklif yaptı. Ancak Hırvat kulübünün rakamı az bulduğu ve pazarlıkların süreceği belirtildi.

Fenerbahçe'ye ikinci Muriqi! İlk teklif 4 milyon Euro

Maric'in Sarı-lacivertli formayı giymek istediği ve bu durumun Fenerbahçe'nin elini güçlendirdiği öğrenildi. Kısa süre içinde yönetimin yeni bir teklifle Osijek'in kapısını çalması bekleniyor.

Fenerbahçe'ye ikinci Muriqi! İlk teklif 4 milyon Euro

Bu sezon 25 maçta 17 gol atıp 4 asist yapan Mirko Maric geleceğin önemli yıldızlarından biri olarak gösteriliyor. Genç yıldız güçlü fiziği ve etkili sol ayağıyla Muriqi'yi andırıyor.

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