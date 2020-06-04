Fenerbahçe'den ikinci imza! Transferde mutlu son

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe transferde atağa kalktı. Önümüzdeki sezonun kadro mühendisliği kapsamında çalışmalarına devam eden sarı-lacivertliler bir süredir santrfor transferi üzerine yoğunlaşmıştı. Fenerbahçeli kurmaylar genç golcünün kulübü ve kendisiyle her konuda anlaşmaya vardı.
4 Haziran 2020 Perşembe 10:21
Güncelleme: 04.06.2020 15:08
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Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe transferde mutlu sona ulaştı.
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12 Haziran'da yeniden başlayacak olan Süper Lig için hazırlıklarına devam eden sarı-lacivertli kurmaylar, transferde hummalı bir operasyon yürütüyor.
Maliyetli isimlerden daha çok genç ve potansiyelli isimlere yönelme kararı alan Fenerbahçe yönetimi bir süredir hedefteki isimlerle temaslarını sürdürüyordu.
İlk olarak Gölcükspor'dan İsmail Yüksek'i kadrosuna katan sarı-lacivertliler gençlik operasyonunda ilk kıvılcımı başlatmıştı.
Bu hedef kapsamında görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe bir genç yıldız adayıyla daha her konuda anlaşma sağladı.