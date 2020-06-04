Fenerbahçe'den ikinci imza! Transferde mutlu son

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe transferde atağa kalktı. Önümüzdeki sezonun kadro mühendisliği kapsamında çalışmalarına devam eden sarı-lacivertliler bir süredir santrfor transferi üzerine yoğunlaşmıştı. Fenerbahçeli kurmaylar genç golcünün kulübü ve kendisiyle her konuda anlaşmaya vardı.