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Fenerbahçe’ye hesap sordu: ‘Bu kapıdan giremez’ denilen adam...
Fotomaç yazarı Hakkı Yalçın, corona virüsü salgını nedeniyle askıya alınan ve 12 Haziran'da yeniden başlatılacak olan Süper Lig öncesi Fenerbahçe hakkında değerlendirmeler yaptı. Sarı-lacivertli takıma eleştiride bulunan Yalçın, "Bu kapıdan giremez" denilen adamı sosyal medyanın gazıyla takımın başına geçirdiğini gördük" ifadelerini kullandı. İşte o yazı...
9 Haziran 2020 Salı 10:35
Güncelleme: 09.06.2020 10:42
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Süper Lig'in üçüncü yarısı bu hafta sonu başlıyor. Herkesin kendine göre bir hedefi var Fenerbahçe'nin yok. Bütün mesele ligi bitirebilmek.
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"Kahır mektubu" sezon başında yazıldı ve defalarca okundu.. Mazeretle arası hoş olanların gelecek adına neler yapabileceğini düşünmek güçleşiyor. Biraz cesaret lazım.
O takımı gençlerle sahaya sürebilecek ve o gençlerden bir tanesini bile kazanmanın, eldeki ıskarta yabancıları kaybetmekten değerli olduğunu düşünecek cesaret ortaya çıkacak mı?.
Büyük takımlar işler kötü giderken ortaya çıkacak bir adam bekler, o adam "ben buradayım" der.
Ne sosyal medyanın gazına gelir ne taraftarın ne de yağcı medyanın Şimdiden gelecek sezonun teknik direktörünü seçer "sonuna kadar arkasındayım" diye gücünü ortaya koyar.. Yeniden yapılanmanın bütün sorumluğunu yeni teknik direktöre bırakır, Fenerbahçe kasasını kurcalayan menajerlere değil..