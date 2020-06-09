Fenerbahçe’ye hesap sordu: ‘Bu kapıdan giremez’ denilen adam... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
09 Haziran 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Fenerbahçe’ye hesap sordu: ‘Bu kapıdan giremez’ denilen adam...

Fenerbahçe’ye hesap sordu: ‘Bu kapıdan giremez’ denilen adam...

Fotomaç yazarı Hakkı Yalçın, corona virüsü salgını nedeniyle askıya alınan ve 12 Haziran'da yeniden başlatılacak olan Süper Lig öncesi Fenerbahçe hakkında değerlendirmeler yaptı. Sarı-lacivertli takıma eleştiride bulunan Yalçın, "Bu kapıdan giremez" denilen adamı sosyal medyanın gazıyla takımın başına geçirdiğini gördük" ifadelerini kullandı. İşte o yazı...

9 Haziran 2020 Salı 10:35 Güncelleme: 09.06.2020 10:42
Fenerbahçe’ye hesap sordu: ‘Bu kapıdan giremez’ denilen adam...

Süper Lig'in üçüncü yarısı bu hafta sonu başlıyor. Herkesin kendine göre bir hedefi var Fenerbahçe'nin yok. Bütün mesele ligi bitirebilmek.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe’ye hesap sordu: ‘Bu kapıdan giremez’ denilen adam...

"Kahır mektubu" sezon başında yazıldı ve defalarca okundu.. Mazeretle arası hoş olanların gelecek adına neler yapabileceğini düşünmek güçleşiyor. Biraz cesaret lazım.

Fenerbahçe’ye hesap sordu: ‘Bu kapıdan giremez’ denilen adam...

O takımı gençlerle sahaya sürebilecek ve o gençlerden bir tanesini bile kazanmanın, eldeki ıskarta yabancıları kaybetmekten değerli olduğunu düşünecek cesaret ortaya çıkacak mı?.

Fenerbahçe’ye hesap sordu: ‘Bu kapıdan giremez’ denilen adam...

Büyük takımlar işler kötü giderken ortaya çıkacak bir adam bekler, o adam "ben buradayım" der.

Fenerbahçe’ye hesap sordu: ‘Bu kapıdan giremez’ denilen adam...

Ne sosyal medyanın gazına gelir ne taraftarın ne de yağcı medyanın Şimdiden gelecek sezonun teknik direktörünü seçer "sonuna kadar arkasındayım" diye gücünü ortaya koyar.. Yeniden yapılanmanın bütün sorumluğunu yeni teknik direktöre bırakır, Fenerbahçe kasasını kurcalayan menajerlere değil..

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    SON DAKİKA
    SON DAKİKA