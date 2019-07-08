Fenerbahçe'ye Frey piyangosu!

Transfer çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler, bir yandan da oyuncu göndermek zorunda. Kanarya bu doğrultuda hiç beklenmedik bir sürpriz yaşadı. Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen Frey'e gelen teklifler yönetimi de şaşırttı.
8 Temmuz 2019 Pazartesi 13:59
Güncelleme: 08.07.2019 13:59
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Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ederken Michael Frey konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor.
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Sarı lacivertlilerin geçen yıl transfer ettiği ancak beklentilerin altında performans sergilediği için göndermeyi planladığı Michael Frey'e gelen teklifler yönetimi hem sevindirdi hem de şaşırttı.
Ersun Yanal'ın gelecek sezon için kadroda düşünmediği ve gönderilmesini talep ettiği Frey'e talipler çıktı.
Sarı lacivertli yönetimin, "Bu performansla nasıl göndereceğiz" şeklindeki düşüncelerinin aksine İsviçreli futbolcuya teklifler gelmeye başladı.
FutbolArena'nın edindiği bilgilere göre Çaykur Rizespor ve Genk kulüpleri oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.