Fenerbahçe'ye Frey piyangosu!

Transfer çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler, bir yandan da oyuncu göndermek zorunda. Kanarya bu doğrultuda hiç beklenmedik bir sürpriz yaşadı. Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen Frey'e gelen teklifler yönetimi de şaşırttı.

8 Temmuz 2019 Pazartesi 13:59 Güncelleme: 08.07.2019 13:59 BU GALERİYİ PAYLAŞ





