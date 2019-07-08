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08 Temmuz 2019, Pazartesi
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Fenerbahçe'ye Frey piyangosu!

Transfer çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler, bir yandan da oyuncu göndermek zorunda. Kanarya bu doğrultuda hiç beklenmedik bir sürpriz yaşadı. Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen Frey'e gelen teklifler yönetimi de şaşırttı.
8 Temmuz 2019 Pazartesi 13:59 Güncelleme: 08.07.2019 13:59
Fenerbahçe'ye Frey piyangosu!

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ederken Michael Frey konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor.

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Fenerbahçe'ye Frey piyangosu!

Sarı lacivertlilerin geçen yıl transfer ettiği ancak beklentilerin altında performans sergilediği için göndermeyi planladığı Michael Frey'e gelen teklifler yönetimi hem sevindirdi hem de şaşırttı.

Fenerbahçe'ye Frey piyangosu!

Ersun Yanal'ın gelecek sezon için kadroda düşünmediği ve gönderilmesini talep ettiği Frey'e talipler çıktı.

Fenerbahçe'ye Frey piyangosu!

Sarı lacivertli yönetimin, "Bu performansla nasıl göndereceğiz" şeklindeki düşüncelerinin aksine İsviçreli futbolcuya teklifler gelmeye başladı.

Fenerbahçe'ye Frey piyangosu!

FutbolArena'nın edindiği bilgilere göre Çaykur Rizespor ve Genk kulüpleri oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.

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