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Fenerbahçe derken Galatasaray... Garry Rodrigues'ten ters köşe! Son dakika transfer haberleri
Fenerbahçe'nin transferini bitirmeye hazırlandığı Garry Rodrigues'in hala Galatasaray'a gitmek istediği öğrenilirken menajerine yaptığı açıklamalar Fenerbahçelileri kızdıracak cinsten... İşte Yeşil Burun Adalı oyuncunun imzaya kaldı denilen transferde Fenerbahçe'yi şoke eden Galatasaray açıklaması...
8 Temmuz 2019 Pazartesi 13:48
Güncelleme: 08.07.2019 13:50
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Fenerbahçe'nin yakından ilgilendiği, hatta transferi için son noktayı koymaya hazır olduğu Garry Rodrigues transferinde son dakika açıklaması...
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Garry Rodrigues, Galatasaray'da oynadığı futbolla Avrupa devlerinin ilgisini çekmesine ve adı ciddi bir şekilde Newcatle, Roma, Everton gibi takımlarla anılmasına rağmen 9 milyon dolar karşılığında Al-İttihad'ın yolunu tutmuştu.
Suudi Arabistan ekibinde aradığını bulamayan ve ayrılmak istediğini belirten başarılı hücum oyuncusu Fenerbahçe'ye imza atmak üzereyken menajeriyle bir kez daha bir araya geldi.
Akşam'da yer alan habere göre; Sarı lacivertli takıma gitmekten çekindiği belirten oyuncunun, menajeriyle defalarca konuştuğu ve bazı kaygılarını bire bir anlattığı bildirildi.