Fenerbahçe derken Galatasaray... Garry Rodrigues'ten ters köşe! Son dakika transfer haberleri - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
08 Temmuz 2019, Pazartesi
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Haberler Galeri Fenerbahçe derken Galatasaray... Garry Rodrigues'ten ters köşe! Son dakika transfer haberleri

Fenerbahçe derken Galatasaray... Garry Rodrigues'ten ters köşe! Son dakika transfer haberleri

Fenerbahçe'nin transferini bitirmeye hazırlandığı Garry Rodrigues'in hala Galatasaray'a gitmek istediği öğrenilirken menajerine yaptığı açıklamalar Fenerbahçelileri kızdıracak cinsten... İşte Yeşil Burun Adalı oyuncunun imzaya kaldı denilen transferde Fenerbahçe'yi şoke eden Galatasaray açıklaması...

8 Temmuz 2019 Pazartesi 13:48 Güncelleme: 08.07.2019 13:50
Fenerbahçe derken Galatasaray... Garry Rodrigues'ten ters köşe! Son dakika transfer haberleri

Fenerbahçe'nin yakından ilgilendiği, hatta transferi için son noktayı koymaya hazır olduğu Garry Rodrigues transferinde son dakika açıklaması...

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Fenerbahçe derken Galatasaray... Garry Rodrigues'ten ters köşe! Son dakika transfer haberleri

Garry Rodrigues, Galatasaray'da oynadığı futbolla Avrupa devlerinin ilgisini çekmesine ve adı ciddi bir şekilde Newcatle, Roma, Everton gibi takımlarla anılmasına rağmen 9 milyon dolar karşılığında Al-İttihad'ın yolunu tutmuştu.

Fenerbahçe derken Galatasaray... Garry Rodrigues'ten ters köşe! Son dakika transfer haberleri

Suudi Arabistan ekibinde aradığını bulamayan ve ayrılmak istediğini belirten başarılı hücum oyuncusu Fenerbahçe'ye imza atmak üzereyken menajeriyle bir kez daha bir araya geldi.

Fenerbahçe derken Galatasaray... Garry Rodrigues'ten ters köşe! Son dakika transfer haberleri

Akşam'da yer alan habere göre; Sarı lacivertli takıma gitmekten çekindiği belirten oyuncunun, menajeriyle defalarca konuştuğu ve bazı kaygılarını bire bir anlattığı bildirildi.

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Fenerbahçe derken Galatasaray... Garry Rodrigues'ten ters köşe! Son dakika transfer haberleri

28 yaşındaki oyuncu, menajeri William D'Avila'ya, şu sözleri iletti:

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