Asıl bomba Mesut Özil! Bir de stoper sürprizi... Fenerbahçe son dakika transfer haberleri

Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın da çok istediği Vedat Muriç'i renklerine bağlaması ve 4 yıllık anlaşmaya varması dış basında da büyük yankı uyandırdı. Kosovalı oyuncunun transferi farklı şekillerde kaleme alınırken bir de Mesut Özil ile bir stoper transferinin gerçekleşeceği gündeme bomba gibi düştü. İşte ayrıntılar ve son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...