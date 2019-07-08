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Asıl bomba Mesut Özil! Bir de stoper sürprizi... Fenerbahçe son dakika transfer haberleri
Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın da çok istediği Vedat Muriç'i renklerine bağlaması ve 4 yıllık anlaşmaya varması dış basında da büyük yankı uyandırdı. Kosovalı oyuncunun transferi farklı şekillerde kaleme alınırken bir de Mesut Özil ile bir stoper transferinin gerçekleşeceği gündeme bomba gibi düştü. İşte ayrıntılar ve son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...
8 Temmuz 2019 Pazartesi 12:00
Güncelleme: 08.07.2019 12:01
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Fenerbahçe'nin Kosovalı santrfor Vedat Muriç'i transfer etmesi, Arnavut basınında geniş yankı buldu.
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İnsporti adlı online spor gazetesi, Muriç'in transferinin birkaç gündür gündemde olduğunu, Kosovalı futbolcuyla İtalya Birinci Futbol Ligi ekiplerinin de ilgilendiğini yazdı.
Sözleşmenin detaylarına yer verilen haberde, transfer sonrası Muriç'in altyapısından yetiştiği Kosova'nın Prizren şehrindeki Liria Kulübünün de FIFA kuralları doğrultusunda 300 bin euro yetiştirme bedeli alacağı kaydedildi.
Telegrafi.com da "Rüya gerçek olduğunda: Muriç bir zamanlar Türk takımının taraftarlığını yaptı, bugün Fenerbahçe'ye transferi resmileşti" başlığıyla verdiği haberinde, Kosova Milli Takımı'nın yıldızı Muriç'in ülkesinde oynadığı sıralarda Prizren Fenerbahçeliler Derneği pankartı önünde çekilen fotoğrafını paylaştı.
Lajmi.net haber sitesi ise transferi okuyucularına "Vedat Muriç'in Fenerbahçe'deki baş döndürücü maaşı" başlığıyla duyururken, Muriç'in önce Galatasaray ile anlaşmaya vardığını ancak Kosovalı golcünün eski kulübü ile sarı-kırmızılıların anlaşamadığını yazdı.