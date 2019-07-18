Fenerbahçe'ye dünya yıldızı stoper! Hem de bedava...
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları son sürat devam ediyor. Şu ana kadar hücuma dönük takviyeler yapan sarı-lacivertlilerde gözler stoper transferine çevrildi. Savunma hattını sağlama almak isteyen Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal, dünyaca ünlü stoperi gözüne kestirdi. İşte gündem yaratacak transfer gelişmesinin detayları... Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...
18 Temmuz 2019 Perşembe 07:06
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Sarı-lacivertlilerde beklenmedik bir transfer gelişmesi yaşandı.
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Önümüzdeki sezonun çalışmalarına tam gaz devam eden sarı-lacivertliler geçtiğimiz sezon savunma hatalarından yediği gollerle istenmeyen puan kayıpları yaşadı.
Aynı sorunu bu sene yaşamak istemeyen Fenerbahçe'de gözler tamamen stoper transferine çevrildi.
Stoperarayışını sürdüren Fenerbahçe'de Eliaquim Mangala da listeye girdi.
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