Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Stoper bölgesine Zanka'yı katan sarı-lacivertliler, Kjaer transferinde beklemeye geçti. Fenerbahçe'de yeni hedef orta saha transferi... Kanarya bu bölgeyi dünya yıldızı bir isimle doldurmayı planlıyor...
10 Ağustos 2019 Cumartesi 16:41
Güncelleme: 10.08.2019 16:41
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Kabus gibi bir sezonu geride bırakan ve bu yıl şampiyonluk parolasıyla yola çıkan Fenerbahçe, transfer çalışmalarına devam ediyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Son olarak Zanka'yı kadrosuna katan sarı-lacivertliler, bir stoper ve orta saha transferi daha yapmak istiyor.
Stoper transferinde eski yıldız Kjaer'in adı geçerken, Fenerbahçe bu bölge için beklemeye geçti.
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