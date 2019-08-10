Fenerbahçe'ye dünya yıldızı orta saha! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
10 Ağustos 2019, Cumartesi
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Fenerbahçe'ye dünya yıldızı orta saha!

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Stoper bölgesine Zanka'yı katan sarı-lacivertliler, Kjaer transferinde beklemeye geçti. Fenerbahçe'de yeni hedef orta saha transferi... Kanarya bu bölgeyi dünya yıldızı bir isimle doldurmayı planlıyor...
10 Ağustos 2019 Cumartesi 16:41 Güncelleme: 10.08.2019 16:41
Fenerbahçe'ye dünya yıldızı orta saha!

Kabus gibi bir sezonu geride bırakan ve bu yıl şampiyonluk parolasıyla yola çıkan Fenerbahçe, transfer çalışmalarına devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe'ye dünya yıldızı orta saha!

Son olarak Zanka'yı kadrosuna katan sarı-lacivertliler, bir stoper ve orta saha transferi daha yapmak istiyor.

Fenerbahçe'ye dünya yıldızı orta saha!

Stoper transferinde eski yıldız Kjaer'in adı geçerken, Fenerbahçe bu bölge için beklemeye geçti.

Fenerbahçe'ye dünya yıldızı orta saha!

Akşam'ın haberine göre Kanarya'da ilk hedef orta saha transferi...

Fenerbahçe'ye dünya yıldızı orta saha!

Fenerbahçe, 6 numara sorununu çözmek için girişimleri hızlandırdı.

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