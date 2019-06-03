Fenerbahçe'ye 1 stoper 1 orta saha!

Spor Toto Süper Lig'de başarısız bir sezonu geride bırakan Fenerbahçe transfer çalışmalarına başladı. Sarı-lacivertliler dış transferde 2 yıldızı gündemine aldı. Ersun Yanal'ın da onay verdiği iki transfer için görüşmeler başlayacak.

3 Haziran 2019 Pazartesi 07:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





