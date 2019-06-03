Fenerbahçe'ye 1 stoper 1 orta saha! - Fotomaç
03 Haziran 2019, Pazartesi
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Fenerbahçe'ye 1 stoper 1 orta saha!

Spor Toto Süper Lig'de başarısız bir sezonu geride bırakan Fenerbahçe transfer çalışmalarına başladı. Sarı-lacivertliler dış transferde 2 yıldızı gündemine aldı. Ersun Yanal'ın da onay verdiği iki transfer için görüşmeler başlayacak.
3 Haziran 2019 Pazartesi 07:58
Fenerbahçe'ye 1 stoper 1 orta saha!

Sarı laciverlilerde transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

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Fenerbahçe'ye 1 stoper 1 orta saha!

Takımda büyük bir değişim yaşayacak sarı-lacivertliler, takımdan ayrılacak oyuncuları belirlemeye başladı.

Fenerbahçe'ye 1 stoper 1 orta saha!

Transferde Ersun Yanal'ın raporlarına göre hareket eden Fenerbahçe'ye 2 oyuncudan iyi haber geldi.

İşte transferin detayları...

Fenerbahçe'ye 1 stoper 1 orta saha!

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Brezilyalı ön libero Walace'a kanca attı...

Fenerbahçe'ye 1 stoper 1 orta saha!

Alman basınında yer alan haberde, Bundesliga 1'den düşen Hannover 96'dan ayrılmak isteyen 24 yaşındaki oyuncu ile Benfica, Fenerbahçe ve Atletico Mineiro'nun ilgilendiği belirtildi.

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