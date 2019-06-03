Fenerbahçe'ye 1 stoper 1 orta saha!

Spor Toto Süper Lig'de başarısız bir sezonu geride bırakan Fenerbahçe transfer çalışmalarına başladı. Sarı-lacivertliler dış transferde 2 yıldızı gündemine aldı. Ersun Yanal'ın da onay verdiği iki transfer için görüşmeler başlayacak.
3 Haziran 2019 Pazartesi 07:58
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Sarı laciverlilerde transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
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Takımda büyük bir değişim yaşayacak sarı-lacivertliler, takımdan ayrılacak oyuncuları belirlemeye başladı.
Transferde Ersun Yanal'ın raporlarına göre hareket eden Fenerbahçe'ye 2 oyuncudan iyi haber geldi.
İşte transferin detayları...
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Brezilyalı ön libero Walace'a kanca attı...
Alman basınında yer alan haberde, Bundesliga 1'den düşen Hannover 96'dan ayrılmak isteyen 24 yaşındaki oyuncu ile Benfica, Fenerbahçe ve Atletico Mineiro'nun ilgilendiği belirtildi.