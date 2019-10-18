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Fenerbahçe'nin yıldızı Ozan Tufan'dan transfer açıklaması
Fenerbahçe'de kadro dışı bırakıldıktan sonra Alanyaspor'a gönderilen Ozan Tufan, Sergen Yalçın'la kendini buldu ve tekrar Fenerbahçe'nin yolunu tuttu. Saı-lacivertli forma altında günden güne gelişme kaydeden yıldız futbolcu milli takımın da değişmezi oldu. EURO 2020 eleme maçında Andorra'ya attığı son dakika golüyle milli takıma hayat veren Ozan'ın ismi Avrupa takımlarıyla anılmaya başlamıştı. Ozan cephesinden bu gelişmelerle ilgili açıklama geldi. İşte detaylar...
18 Ekim 2019 Cuma 07:55
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Ozan Tufan'ın Bursaspor'da başlayan futbol macerası, Milli takıma seçilme ve henüz 19 yaşında 7 milyon Euro gibi astronomik rakama Fenerbahçe'ye transfer olmakla devam etmişti.
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Ancak Ozan, sarı-lacivertli forma altında geçirdiği 3,5 sezonda bir türlü beklentileri karşılayamadı.
Saha içindeki tartışmalı futboluna bir de özel hayatındaki sansasyonlar eklenince kadro dışı bırakılan genç yetenek nihayetinde soluğu Alanyaspor'da aldı.
İşte asıl hikaye bunda sonra başladı. Kendisine sunulan son şansı iyi değerlendiren Ozan, Sergen Yalçın'ın hocalığında adeta küllerinden doğdu ve önce milli takıma ardından Fenerbahçe'ye geri döndü.
Bu sezon Ersun Yanal'ın vazgeçilmezi olan Ozan Tufan'ın adı artık Avrupa kulüpleriyle anılmaya başlandı.