Fenerbahçe'de Kruse bilmecesi

Süper Lig'in 8. haftasında Denizlispor ile deplasmanda kritik bir maça çıkacak olan Fenerbahçe'de gözler Alman yıldız Max Kruse'ye çevrildi. Sarı-lacivertliler seri galibiyetlerle zirveye çıkmanın hesaplarını yaparken Kruse'nin son durumu tam anlamıyla bir bilmece oldu. İşte Fenerbahçe'deki futbolcuların kritik deplasman öncesi son durumları...
18 Ekim 2019 Cuma 07:17
Güncelleme: 18.10.2019 07:17
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Fenerbahçe'de Max Kruse bilmecesi yaşanıyor.
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Sarı-lacivertliler milli aranın sona ermesinin ardından Pazar günü Denizlispor deplasmanına çıkacak.
Fırat Aydınus'un düdük çalacağı maçta Fenerbahçe sahaya 3 puan için çıkacak.
Son olarak Antalyaspor'a Kadıköy'de 1-0 mağlup olarak şok bir mağlubiyet alan sarı-lacivertliler Denizlispor maçı ile birlikte yara sarmak istiyor.
Süper Lig'de ilk 7 haftada 11 puan ile 5. sırada yer alan Fenerbahçe galibiyet serisi yakalayarak üst sıralara tırmanmak istiyor.