Fenerbahçe'de Kruse bilmecesi

Süper Lig'in 8. haftasında Denizlispor ile deplasmanda kritik bir maça çıkacak olan Fenerbahçe'de gözler Alman yıldız Max Kruse'ye çevrildi. Sarı-lacivertliler seri galibiyetlerle zirveye çıkmanın hesaplarını yaparken Kruse'nin son durumu tam anlamıyla bir bilmece oldu. İşte Fenerbahçe'deki futbolcuların kritik deplasman öncesi son durumları...

18 Ekim 2019 Cuma 07:17 Güncelleme: 18.10.2019 07:17 BU GALERİYİ PAYLAŞ





