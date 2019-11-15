Fenerbahçe'nin yıldız avı! İşte scoutların yeni keşfi - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
15 Kasım 2019, Cuma
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Fenerbahçe'nin yıldız avı! İşte scoutların yeni keşfi

Fenerbahçeli kurmaylar lige verilen arada boş durmuyor. Sarı-lacivertli takım Yeni Malatyaspor ile deplasmanda oynayacakları müsabakaya hazırlanırken Fenerbahçe gözlemcileri iki yıldızı göz hapsine alacak. İşte sarı-lacivertlilerin yıldız avı...

15 Kasım 2019 Cuma 07:24 Güncelleme: 15.11.2019 08:08
Fenerbahçe'nin yıldız avı! İşte scoutların yeni keşfi

Yerli ve yabancı birçok ismi listesine alan Fenerbahçe, yıldız avına devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin scout ekibi, milli arada da boş durmuyor.

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Fenerbahçe'nin yıldız avı! İşte scoutların yeni keşfi

Ocak ayı transfer dönemi için işi sıkı tutan Fenerbahçeli kurmaylar hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe'nin yıldız avı! İşte scoutların yeni keşfi


Nabil Dirar ile 2 yıllık nikah tazeleyen sarı-lacivertliler, Miha Zajc, Mehmet Ekici ve Alper Potuk ile yollarını ayırmayı düşünüyor.

Fenerbahçe'nin yıldız avı! İşte scoutların yeni keşfi

İç transferde Hasan Ali Kaldırım, Ozan Tufan ve Tolga Ciğerci ile sözleşme uzatma görüşmeleri yapacak olan Fenerbahçeli kurmaylar yıldız avına çıkıyor.

Fenerbahçe'nin yıldız avı! İşte scoutların yeni keşfi

Gözlemciler, bugün Romanya ile İsveç arasında oynanacak 2020 Avrupa Şampiyonası Eleme maçını yerinde takip edecek.

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