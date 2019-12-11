Belçika basını resmen açıkladı! İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü...

Ara transfer döneminde hem Vedat Muriqi'nin alternatifi olabilecek, hem de kanatlarda forma giyebilecek bir isim düşünen Fenerbahçe, aradığı ismi buldu... Sarı-lacivertlilerle Güney Afrikalı golcünün adı sıkça geçerken, Belçika basınında da transfer ihtimalinin her geçen gün daha da arttığı belirtiliyor... İşte Fenerbahçe'nin Ocak transfer dönemindeki ilk transfer bombası... (fotomac.com.tr DIŞ HABERLER)

11 Aralık 2019 Çarşamba 14:55 Güncelleme: 11.12.2019 15:23 BU GALERİYİ PAYLAŞ





