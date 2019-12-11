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Belçika basını resmen açıkladı! İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü...
Ara transfer döneminde hem Vedat Muriqi'nin alternatifi olabilecek, hem de kanatlarda forma giyebilecek bir isim düşünen Fenerbahçe, aradığı ismi buldu... Sarı-lacivertlilerle Güney Afrikalı golcünün adı sıkça geçerken, Belçika basınında da transfer ihtimalinin her geçen gün daha da arttığı belirtiliyor... İşte Fenerbahçe'nin Ocak transfer dönemindeki ilk transfer bombası... (fotomac.com.tr DIŞ HABERLER)
11 Aralık 2019 Çarşamba 14:55
Güncelleme: 11.12.2019 15:23
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Bir yandan şampiyonluk savaşı veren Fenerbahçe, bir yandan da mali sorunlarla boğuşurken, Ocak transfer döneminde yeni golcüsünü de kadrosuna katmak için yoğun mesai harcıyor...
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Sarı-lacivertliler, Sportif Direktör Damien Comolli yönetiminde, scoutlarını dünyanın dört bir yanına gönderirken, gündeme sürpriz isimler geliyor...
Teknik direktör Ersun Yanal'ın, hücum bölgesindeki alternatiflerinin az olmasından dolayı yönetime özellikle rapor hazırlattığı aktarılırken, ara transfer döneminde Muriqi'ye gelebilecek olası yüksek bonservisli teklif sonrasında golcüsüz kalmak istemeyen Fenerbahçe, düğmeye bastı...
Bu doğrultuda Süper Lig'den Emre Kılınç, Mert Hakan gibi orta saha oyuncuları ile ilgilenen Fenerbahçe'de hedeflerden biri de forvet hattı...
Transferde asla taviz vermeyen Fenerbahçe'nin ilgilendiği golcü ile ilgili detaylar yavaş yavaş ortaya çıkıyor...