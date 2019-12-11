Türkiye Futbol Federasyonu'nun verdiği limit kararının arkasında kim var? Yeni limitler ve o paralar...

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, önceki gün gece yarısı resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, sezon başında uygulamaya sokulan 'Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nda değişikliğe gidildiğini duyurmuştu. Kendisiyle çelişen TFF'nin bu olay kararı, büyük yankı uyandırırken TFF'nin bunu neden yaptığı soruları da akıllarda peyda oldu. Peki, kararın altında arkasında kim ve ne var? TFF'nin bu hamlesi sonrası hangi kulübün harcama limiti ne kadar oldu? İşte gündeme bomba gibi düşen o radikal kararın arkasındaki nedenler ile kulüplerin harcama limitindeki son rakamlar...