Türkiye Futbol Federasyonu'nun verdiği limit kararının arkasında kim var? Yeni limitler ve o paralar... - Son dakika Süper Lig haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
11 Aralık 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Türkiye Futbol Federasyonu'nun verdiği limit kararının arkasında kim var? Yeni limitler ve o paralar...

Türkiye Futbol Federasyonu'nun verdiği limit kararının arkasında kim var? Yeni limitler ve o paralar...

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, önceki gün gece yarısı resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, sezon başında uygulamaya sokulan 'Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nda değişikliğe gidildiğini duyurmuştu. Kendisiyle çelişen TFF'nin bu olay kararı, büyük yankı uyandırırken TFF'nin bunu neden yaptığı soruları da akıllarda peyda oldu. Peki, kararın altında arkasında kim ve ne var? TFF'nin bu hamlesi sonrası hangi kulübün harcama limiti ne kadar oldu? İşte gündeme bomba gibi düşen o radikal kararın arkasındaki nedenler ile kulüplerin harcama limitindeki son rakamlar...

11 Aralık 2019 Çarşamba 12:31 Güncelleme: 11.12.2019 13:44
Türkiye Futbol Federasyonu'nun verdiği limit kararının arkasında kim var? Yeni limitler ve o paralar...

Bu sezon ilk kez uygulanan "Kulüp Lisans Talimatı" gereği TFF, sezon başında her kulübün futbolcular (maaş ve prim), teknik heyet ve menajerlik için harcayabileceği miktarı açıklamıştı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Türkiye Futbol Federasyonu'nun verdiği limit kararının arkasında kim var? Yeni limitler ve o paralar...

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir 21 Kasım tarihli açıklamasında "Kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız" demişti...

Türkiye Futbol Federasyonu'nun verdiği limit kararının arkasında kim var? Yeni limitler ve o paralar...

Ancak önceki gece yarısı TFF resmi internet sitesinden kendisiyle çelişen bir hamle yaptı!

Türkiye Futbol Federasyonu'nun verdiği limit kararının arkasında kim var? Yeni limitler ve o paralar...

TFF ÇARK ETTİ!

"Kulüplerin gözünün yaşına bakmayacağız" diyen TFF kabul edilebilir harcama limitlerini değiştirme kararı aldı. Limitlerin yüzde 30'a kadar aşımı mazur görülecekken bu oran yüzde 40'a çıkarıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun verdiği limit kararının arkasında kim var? Yeni limitler ve o paralar...

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada; "TFF Yönetim Kurulu'nun 09.12.2019 tarihli toplantısında; Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatının 'Kulüplerin Takım Harcama Limitlerinin Hesaplanması' başlıklı EK-XII'sinin E bölümünde değişiklik yapılarak 2019-2020 sezonu için kabul edilebilir sapma tutarının %30'dan %40'a yükseltilmesine; F bölümünün 2. paragrafında değişiklik yapılarak üst lige çıkan kulüplerin takım harcama limitlerinin artırılması usulünün belirlenmesine ve G bölümüne 5. madde eklenerek finansal borçlarını sona erdiren yada yapılandıran kulüpler veya finansal giderlerini azaltan kulüpler için takım harcama limiti artırımı usulünün belirlenmesine karar verildi." denildi.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN