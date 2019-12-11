Türkiye Futbol Federasyonu'nun verdiği limit kararının arkasında kim var? Yeni limitler ve o paralar...
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, önceki gün gece yarısı resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, sezon başında uygulamaya sokulan 'Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nda değişikliğe gidildiğini duyurmuştu. Kendisiyle çelişen TFF'nin bu olay kararı, büyük yankı uyandırırken TFF'nin bunu neden yaptığı soruları da akıllarda peyda oldu. Peki, kararın altında arkasında kim ve ne var? TFF'nin bu hamlesi sonrası hangi kulübün harcama limiti ne kadar oldu? İşte gündeme bomba gibi düşen o radikal kararın arkasındaki nedenler ile kulüplerin harcama limitindeki son rakamlar...
TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada; "TFF Yönetim Kurulu'nun 09.12.2019 tarihli toplantısında; Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatının 'Kulüplerin Takım Harcama Limitlerinin Hesaplanması' başlıklı EK-XII'sinin E bölümünde değişiklik yapılarak 2019-2020 sezonu için kabul edilebilir sapma tutarının %30'dan %40'a yükseltilmesine; F bölümünün 2. paragrafında değişiklik yapılarak üst lige çıkan kulüplerin takım harcama limitlerinin artırılması usulünün belirlenmesine ve G bölümüne 5. madde eklenerek finansal borçlarını sona erdiren yada yapılandıran kulüpler veya finansal giderlerini azaltan kulüpler için takım harcama limiti artırımı usulünün belirlenmesine karar verildi." denildi.