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Fenerbahçe'nin transferi böyle duyuruldu! Ocakta kiralanıyor
Süper Lig'de şampiyonluk hesapları yapan Fenerbahçe'de gözler ara transfer dönemine çevrildi. Listesinde birçok yıldız bulunan sarı-lacivertliler ocak ayındaki ilk transfer bombasını patlatıyor. Fransız sportif direktör Damien Comolli'nin başrolü oynadığı transfer operasyonunda yıldız futbolcu kiralık olarak kadroya katılıyor. Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...
14 Aralık 2019 Cumartesi 19:03
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Transfer çalışmalarına son sürat devam eden sarı-lacivertliler ilk transferini bitiriyor.
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Bu sezon Süper Lig'de şampiyonluktan başka bir düşüncesi olmayan Fenerbahçe transfer hedeflerini belirlemişti.
Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporuna göre eksik bölgeleri belirleyen sarı-lacivertliler, transferde hummalı bir çalışma içine girdi.
Yaz transfer sezonunda başarılı bir politika izleyen Fenerbahçeli kurmaylar ara transfer sezonu öncesi işini sıkı tutuyor.
Sezonun ikinci yarısında alınacak olan seri galibiyetlerin farkında olan deneyimli teknik adam en az 3 transferin bitirilmesini istemişti.