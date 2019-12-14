Fenerbahçe'nin transferi böyle duyuruldu! Ocakta kiralanıyor - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
14 Aralık 2019, Cumartesi
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Fenerbahçe'nin transferi böyle duyuruldu! Ocakta kiralanıyor

Süper Lig'de şampiyonluk hesapları yapan Fenerbahçe'de gözler ara transfer dönemine çevrildi. Listesinde birçok yıldız bulunan sarı-lacivertliler ocak ayındaki ilk transfer bombasını patlatıyor. Fransız sportif direktör Damien Comolli'nin başrolü oynadığı transfer operasyonunda yıldız futbolcu kiralık olarak kadroya katılıyor. Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...
14 Aralık 2019 Cumartesi 19:03
Fenerbahçe'nin transferi böyle duyuruldu! Ocakta kiralanıyor

Transfer çalışmalarına son sürat devam eden sarı-lacivertliler ilk transferini bitiriyor.

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Fenerbahçe'nin transferi böyle duyuruldu! Ocakta kiralanıyor

Bu sezon Süper Lig'de şampiyonluktan başka bir düşüncesi olmayan Fenerbahçe transfer hedeflerini belirlemişti.

Fenerbahçe'nin transferi böyle duyuruldu! Ocakta kiralanıyor

Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporuna göre eksik bölgeleri belirleyen sarı-lacivertliler, transferde hummalı bir çalışma içine girdi.

Fenerbahçe'nin transferi böyle duyuruldu! Ocakta kiralanıyor

Yaz transfer sezonunda başarılı bir politika izleyen Fenerbahçeli kurmaylar ara transfer sezonu öncesi işini sıkı tutuyor.

Fenerbahçe'nin transferi böyle duyuruldu! Ocakta kiralanıyor

Sezonun ikinci yarısında alınacak olan seri galibiyetlerin farkında olan deneyimli teknik adam en az 3 transferin bitirilmesini istemişti.

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