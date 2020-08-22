Fenerbahçe'nin rüya ikilisi! Defansa...

Gelecek sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Fenerbahçe, transferde de hız kesmiyor. Son olarak Arjantinli orta saha oyuncusu Jose Sosa'yı renklerine bağlayan sarı-lacivertli ekibin gündeminde rüya ikili var. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri
22 Ağustos 2020 Cumartesi 08:13
Güncelleme: 22.08.2020 09:03
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Orta sahasını ve savunma beklerini flaş transferlerle güçlendiren Fenerbahçe şimdi de son iki sezonda kanayan yarası olan stoper bölgesi için kolları sıvadı.
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Birçok isimle temasta olan sarı-lacivertlilerden çok flaş bir hamle geldi...
Takvim'de yer alan habere göre bonservisi elinde olan ve çok sayıda önemli kulübün ilgilendiği Malang Sarr'ı ikna için yoğun çaba harcayan yönetim, Inter'in dünyaca ünlü yıldızı Diego Godin'e de kancayı attı.
Fenerbahçe'nin Uruguaylı stoperin menajeriyle temasa geçtiği,sarı-lacivertlilerin eski yıldızı Diego Lugano'nun da görüşmelerle aktif rol aldığı öğrenildi.
Yönetim hem Sarr hem de Godin'i bitirerek son yılların en iyi savunma ikilisini oluşturmak istiyor. İtalyan basını, Godin'in Inter'den ayrılma kararı aldığını ve sözleşmesini feshetmek için görüşmelerde bulunduğunu öne sürdü.
Geçen sezon Inter formasıyla Serie A'da 23 maça çıkan Diego Godin 1 gol atarken, 1 de asist yaptı. Uruguaylı savunmacı milli takımda ise tam 135 kez görev yaptı.
9 yıl boyunca Atletico Madrid formasını giyen 34 yaşındaki Godin müthiş başarılara imza attı. Uruguaylı yıldız bölgesinin en iyi isimlerinden.