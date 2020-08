Altay Bayındır'dan şampiyonluk açıklaması! "Herkes..."

Erol Bulut yönetimindeki çalışmalarına değinen Bayındır, şöyle konuştu: "Buradaki her oyuncu, her çalışan tek bir amaç doğrultusunda hareket ediyor; o da Fenerbahçe'mizin başarısıdır. Şu anda herkesin ihtiyacı olan tek şey de Fenerbahçe'mizin bu sezon şampiyon olmasıdır. Bunun için herkes ne gerekiyorsa, elinden geleni yapacaktır. Biz de üstümüze düşen neyse onu yapmaya her zaman hazırız."