FENERBAHÇE PENALTI BEKLEDİ AYDINUS VAR'A GİTMEDİ

Fenerbahçe-Beşiktaş derbileri son dönemde olaylar, kırmızı kartlar, tartışmalı pozisyonlarla hatırlanır. Ancak bu kez tam tersi bir mücadele yaşandı. Hakem Fırat Aydınus'un zorlanmadığı derbide tek tartışmalı pozisyon maçın son anlarında meydana geldi.