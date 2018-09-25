Fenerbahçenin penaltı beklediği pozisyon! Aydınus VARa gitmedi - Galeri - Fotomaç
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    25 Eylül 2018, Salı
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    GALERİ

    Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyon! Aydınus VAR'a gitmedi

    Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin son dakikalarında Ayew'le Atiba arasında yaşanan pozisyonda sarı-lacivertliler penaltı bekledi, hakem oyunu devam ettirdi.
    25 Eylül 2018 Salı, 11:10:07 Güncelleme: 11:14:30
    Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyon! Aydınus VAR'a gitmedi
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    • 6
    Fenerbahçenin penaltı beklediği pozisyon! Aydınus VARa gitmedi

    Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin son dakikalarında Ayew'le Atiba arasında yaşanan pozisyonda sarı-lacivertliler penaltı bekledi, hakem oyunu devam ettirdi.

    (Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyon! Aydınus VAR'a gitmedi
    • 2
    • 6
    Fenerbahçenin penaltı beklediği pozisyon! Aydınus VARa gitmedi

    Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın 1-1 berabere kaldığı derbi son yılların aksine gerilimden uzaktı.

    Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyon! Aydınus VAR'a gitmedi
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    • 6
    Fenerbahçenin penaltı beklediği pozisyon! Aydınus VARa gitmedi

    İki takımın da kontrollü oynadığı mücadelenin son anlarından tartışmalı bir penaltı pozisyonu yaşandı.

    Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyon! Aydınus VAR'a gitmedi
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    • 6
    Fenerbahçenin penaltı beklediği pozisyon! Aydınus VARa gitmedi

    FENERBAHÇE PENALTI BEKLEDİ AYDINUS VAR'A GİTMEDİ
    Fenerbahçe-Beşiktaş derbileri son dönemde olaylar, kırmızı kartlar, tartışmalı pozisyonlarla hatırlanır. Ancak bu kez tam tersi bir mücadele yaşandı. Hakem Fırat Aydınus'un zorlanmadığı derbide tek tartışmalı pozisyon maçın son anlarında meydana geldi.

    Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyon! Aydınus VAR'a gitmedi
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    • 6
    Fenerbahçenin penaltı beklediği pozisyon! Aydınus VARa gitmedi

    Beşiktaş ceza sahası içinde hava topuna çıkan Atiba ile Ayew'in mücadelesinde top Kanadalı futbolcunun eline çarptı. Sarı-lacivertli ekip penaltı beklerken hakem Fırat Aydınus devam kararı verdi.

    (Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)

    Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyon! Aydınus VAR'a gitmedi
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    • 6
    Fenerbahçenin penaltı beklediği pozisyon! Aydınus VARa gitmedi


    Fenerbahçe cephesi pozisyonda VAR'a bakılması gerektiğini ve penaltılarının verilmediğini ifade etti.

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