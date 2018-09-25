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Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyon! Aydınus VAR'a gitmedi
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin son dakikalarında Ayew'le Atiba arasında yaşanan pozisyonda sarı-lacivertliler penaltı bekledi, hakem oyunu devam ettirdi.
25 Eylül 2018 Salı, 11:10:07 Güncelleme: 11:14:30
Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyon! Aydınus VAR'a gitmedi
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Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyon! Aydınus VAR'a gitmedi
Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyon! Aydınus VAR'a gitmedi
Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyon! Aydınus VAR'a gitmedi
FENERBAHÇE PENALTI BEKLEDİ AYDINUS VAR'A GİTMEDİ
Fenerbahçe-Beşiktaş derbileri son dönemde olaylar, kırmızı kartlar, tartışmalı pozisyonlarla hatırlanır. Ancak bu kez tam tersi bir mücadele yaşandı. Hakem Fırat Aydınus'un zorlanmadığı derbide tek tartışmalı pozisyon maçın son anlarında meydana geldi.
Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyon! Aydınus VAR'a gitmedi
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