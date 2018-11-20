Fenerbahçenin önlenemez serisi! Durdurulamıyorlar... - Galeri - Fotomaç
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    20 Kasım 2018, Salı
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    Fenerbahçe'nin önlenemez serisi! Durdurulamıyorlar...

    Pazar günü Trabzonspor deplasmanına çıkacak Fenerbahçe'de yüzler gülüyor. Öyle ki sarı-lacivertlilerin önlenemez serisi taraftara olduğu gibi takıma da güven aşılıyor.
    20 Kasım 2018 Salı, 15:57:15 Güncelleme: 16:03:35
    Fenerbahçenin önlenemez serisi! Durdurulamıyorlar...

    Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak.

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    Fenerbahçenin önlenemez serisi! Durdurulamıyorlar...

    Bordo-Mavili takım karşısında Fenerbahçe deplasmanda önemli bir istatistiği elinde tutuyor.

    Fenerbahçenin önlenemez serisi! Durdurulamıyorlar...

    Erwin Koeman'ın takımı devralması sonrası ligde nispeten toparlanan ve 2 haftada 4 puan toplayan Fenerbahçe, Trabzonspor'u da deplasmanda geçerek ligdeki çıkışını sürdürmenin planlarını yapıyor.

    Fenerbahçenin önlenemez serisi! Durdurulamıyorlar...

    Sarı-Lacivertli takım, deplasmanda oynadığı Trabzonspor maçlarında ise yıllardır süregelen bir başarısı dikkat çekiyor.

    Fenerbahçenin önlenemez serisi! Durdurulamıyorlar...

    Fenerbahçe, 2012-2013 sezonu itibariyle ligde Trabzonspor ile deplasmanda oynadığı son 7 maçta sadece 1 gol yedi.

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