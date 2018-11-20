Fenerbahçenin önlenemez serisi! Durdurulamıyorlar...

Fenerbahçe'nin önlenemez serisi! Durdurulamıyorlar...

Pazar günü Trabzonspor deplasmanına çıkacak Fenerbahçe'de yüzler gülüyor. Öyle ki sarı-lacivertlilerin önlenemez serisi taraftara olduğu gibi takıma da güven aşılıyor.

20 Kasım 2018 Salı, 15:57:15 Güncelleme: 16:03:35 BU GALERİYİ PAYLAŞ





