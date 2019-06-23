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Fenerbahçe'nin Kruse'den sonraki gözdesi Sturridge
İki golcü almayı planlayan Fenerbahçe Kruse dışında Daniel Sturridge'ye de teklif yaptığı ileri sürüldü. 29 yaşındaki yıldız haftaya serbest kalacak.
23 Haziran 2019 Pazar 07:59
Başkan Ali Koç'un 'güzel isimler yolda' müjdesini verdiği Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Şu ana kadar Emre Belözoğlu, Aleksandar Kolarov ve Ljubomir Fejsa ile prensipte anlaşan sarı-lacivertli ekip, golcü konusunda da sona yaklaştı.
Werder Bremen ile sözleşmesi biten Max Kruse ile son olan detayları görüşen yönetimin, forvete ikinci isim olarak ise Daniel Sturridge'yi düşündüğü iddia edildi.
29 yaşındaki santrforun, Liverpool ile sözleşmesi 30 Haziran'da bitiyor
CELTIC VE RANGERS DA PEŞİNDE
Merseyside kulübü, tecrübeli yıldıza yeni kontrat önermedi. Sturridge'nin Türk temsilcisi Hasan Anıl Eken'in sportif direktör Damien Comolli ile görüştüğü ve şartlarını ilettiği belirtiliyor.