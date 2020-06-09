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Fenerbahçe'nin kötü gün dostları! 2 yıldız 'Feda' dedi ve...
Corona virüsü (koronavirüs) salgını nedeniyle yaşadığı maddi problemleri göz önünde bulunduran Kanarya, hem iç hemde dış transferde önceliğini gelir gider tablosuna göre değerlendirecek. Gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedeflemesine karşın transferde ince eleyip sık dokuyan sarı lacivertlilere 2 yıldızdan önemli bir haber geldi. İşte detaylar...
9 Haziran 2020 Salı 12:42
Güncelleme: 09.06.2020 12:57
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Corona virüsü (koronavirüs) nedeniyle ara verilen ve 12 Haziran'da yeniden başlayacak Süper Lig öncesinde Fenerbahçe, transfer çalışmalarını sürdürüyor.
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Önceliğini maliyeti düşük ve takıma kısa sürede katkı sağlayabilecek isimlere veren Kanarya, bir yandan listesindeki ismilerle görüşürken, diğer yandan da iç transfer için planlarını yapıyor.
Sezonun sona ermesiyle beraber aktif futbol kariyerini sonlaması beklenilen Emre Belözloğlu'nun, Sportif Direktör olarak takımın başına geçeceği belirtilirken, mali konularda da hassas davrandığı biliniyor.
Kulübün şu an için zor durumda olduğu ifade edilirken, takım içerisindeki 2 isimden sürpriz bir girişim geldi...
Takvim Gazetesi'nin okuyucularına aktardığı bilgilere göre kulüp içerisinde yeni gelişmeler yaşanırken, bu 2 futbolcunun hem antrenmanlardaki performansı göz dolduruyor, hemde yeni kontrat konusunda taktir toplayan bir davranış sergiliyorlar.