Fenerbahçe'de Max Kruse krizi! Sakatlığı... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
09 Haziran 2020, Salı
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Fenerbahçe'de Max Kruse krizi! Sakatlığı...

Süper Lig'in 25. haftasında yaşadığı sakatlık nedeniyle yaklaşık 4-6 hafta arası yeşil sahalardan uzak kalması beklenen 32 yaşındaki Alman futbolcu Max Kruse'nin 3 ay geçmesine rağmen hala ortada olmaması kafaları karıştırdı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri

9 Haziran 2020 Salı 11:30
Fenerbahçe'de Max Kruse krizi! Sakatlığı...

Mart ayında oynanan 26. hafta mücadeleleriyle askıya alınan Süper Lig'de heyecan 12 Haziran'da yeniden başlayacak.

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Fenerbahçe'de Max Kruse krizi! Sakatlığı...

Son olarak İttifak Holding Konyaspor'a yenilen ve bu hafta sahasında Kayserispor'u ağırlayacak olan Fenerbahçe'de ise bir isim dikkat çekiyor.

Fenerbahçe'de Max Kruse krizi! Sakatlığı...

Süper Lig'de üst üste alınan kötü skorların ardından şampiyonluk şansını zora sokan ve rotayı Türkiye Kupası'na çeviren sarı-lacivertli ekipte Max Kruse'nin sakatlığı hala sürüyor.

Fenerbahçe'de Max Kruse krizi! Sakatlığı...

7 Mart'ta oynanan Denizlispor karşılaşmasında sakatlanan Kruse, yaklaşık 4-6 hafta sonra iyileşeceğini ve takıma geri döneceğini açıklamıştı.

Fenerbahçe'de Max Kruse krizi! Sakatlığı...

Ancak aradan 3 aylık bir süreç geçmesine rağmen Alman futbolcunun sakatlığı geçmek bilmedi.

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