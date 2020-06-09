12 Haziran'da 27. hafta mücadeleleri ile kaldığı yerden devam edecek olan Süper Lig için, ekipler çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Bu sezon yaşadığı puan kayıplarıyla şampiyonluk yarışından uzaklaşan Fenerbahçe'de de antrenmanlar tam gaz sürerken, sarı-lacivertlilerde yıldız isim Vedat Muriqi teknik heyeti korkutmuştu. Peki Muriqi, Kayserispor karşısında sahada olacak mı? Fenerbahçe'nin muhtemel Kayserispor 11'i. Son dakika Fenerbahçe haberleri...