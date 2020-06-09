Son dakika Fenerbahçe haberleri: Muriqi Kayserispor karşısında oynayacak mı? İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
09 Haziran 2020, Salı
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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Muriqi Kayserispor karşısında oynayacak mı? İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Muriqi Kayserispor karşısında oynayacak mı? İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i

12 Haziran'da 27. hafta mücadeleleri ile kaldığı yerden devam edecek olan Süper Lig için, ekipler çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Bu sezon yaşadığı puan kayıplarıyla şampiyonluk yarışından uzaklaşan Fenerbahçe'de de antrenmanlar tam gaz sürerken, sarı-lacivertlilerde yıldız isim Vedat Muriqi teknik heyeti korkutmuştu. Peki Muriqi, Kayserispor karşısında sahada olacak mı? Fenerbahçe'nin muhtemel Kayserispor 11'i. Son dakika Fenerbahçe haberleri...

9 Haziran 2020 Salı 10:53 Güncelleme: 09.06.2020 14:17
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Muriqi Kayserispor karşısında oynayacak mı? İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i

Corona virüsü nedeniyle lige verilen uzun aranın ardından Süper Lig 12 Haziran'da kaldığı yerden devam edecek.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Muriqi Kayserispor karşısında oynayacak mı? İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i

Süper Lig kulüpleri, verilen aranın ardından iyi bir başlangıç yapmak istiyor.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Muriqi Kayserispor karşısında oynayacak mı? İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i

Önceki akşam seyircisiz ortama ve saha zeminine alışmak için Ülker Stadı'nda kendi arasında hazırlık maçı oynayan Fenerbahçe'de Vedat Muriqi'nin sakatlığı teknik heyeti korkutmuştu.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Muriqi Kayserispor karşısında oynayacak mı? İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i

Adalesinde ağrı hissettiği için maçta yer almayan Kosovalı golcünün Kayseri maçına yetiştirileceği öğrenildi.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Muriqi Kayserispor karşısında oynayacak mı? İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i

Peki sarı-lacivertliler Kayserispor karşısında nasıl bir 11 ile sahada olacak? Fenerbahçe'nin muhtemel Kayserispor 11'i...

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