Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu!
Spor Toto Süper Lig'de bu sezona mutlak şampiyonluk hedefiyle başlayacak olan sarı lacivertli takım ilk hazırlık maçına çıkıyor. Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Topuk Yaylası'nda bulunan Fenerbahçe, Boluspor ile karşılaşacak. Saat 19'da başlayacak mücadelede ilk 11'ler belli oldu.
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Topuk Yaylası'nda bulunan Fenerbahçe, bu akşam saat 19.00'da Boluspor ile karşılaşacak. Bolu Atatürk Stadı'nda oynanacak olan mücadele öncesi özellikle Fenerbahçeli taraftarların yeni transferleri görmek için merakla beklediği ilk 11'ler belli oldu.
İŞTE BOLUSPOR-FENERBAHÇE MÜCADELESİNİN 11'LERİ...