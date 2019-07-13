Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu!

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Topuk Yaylası'nda bulunan Fenerbahçe, bu akşam saat 19.00'da Boluspor ile karşılaşacak. Bolu Atatürk Stadı'nda oynanacak olan mücadele öncesi özellikle Fenerbahçeli taraftarların yeni transferleri görmek için merakla beklediği ilk 11'ler belli oldu.

İŞTE BOLUSPOR-FENERBAHÇE MÜCADELESİNİN 11'LERİ...