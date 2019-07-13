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Sami Khedira'dan Fenerbahçe ve Beşiktaş cevabı! Kararını verdi | Son dakika transfer haberleri...
Transferi bitmesi halinde ses getirecek bir işe imza atmak isteyen Fenerbahçe ve Beşiktaş, Juventus forması giyen dünyaca ünlü yıldız Sami Khedira için resmi hamlede bulunduğu ortaya çıkmıştı. Bu anlamda çalışmalarını yürüten iki rakip, tekliflerini Juventus ve oyuncuya sunmuştu. Gelen teklifler sonrası Alman yıldız kararını verdi ve tercihihini yaptı. Khedira'nın adresine dair yapılan açıklama...
13 Temmuz 2019 Cumartesi 17:24
Güncelleme: 13.07.2019 17:25
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Juventus'un yaptığı transferlerin ardından İtalyan ekibinde oynaması artık zor görünen Sami Khedira, Beşiktaş ve Fenerbahçe'den teklif aldı.
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İtalyan ekibinden ayrılması beklenen Sami Khedira'nın Fenerbahçe ve Beşiktaş'a cevap verdiği belirtildi.
İtalyan basın yayın organı Tuttosport, transferde ismi Süper Lig devleriyle anılan yıldız futbolcunun kararını kaleme aldı.
Khedira, önce yeni teknik direktör Maurizio Sarri ile buluşup takımda kalmak istediğini söyleyecek.
Sarri'nin 'planlarım arasında yoksun' cevabını alması halinde Khedira, Almanya'ya dönecek.