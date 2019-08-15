Fenerbahçe'nin gözdesi Roma'ya transfer oluyor

Spor Toto Süper Lig yarın başlıyor. Yeni sezonda birçok takım yıldız futbolcularla kadrosunu güçlendirdi. Fenerbahçe de ise bazı bölgelerde hala eksiklikler var. Forvet hattına bir ismi daha katmak isteyen sarı-lacivertlilere transferde kötü haber geldi. Fenerbahçe'de listenin başına yazılan yıldız futbolcu Roma'ya transfer oluyor.

15 Ağustos 2019 Perşembe 10:33 BU GALERİYİ PAYLAŞ





