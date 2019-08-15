Fenerbahçe'nin gözdesi Roma'ya transfer oluyor

Spor Toto Süper Lig yarın başlıyor. Yeni sezonda birçok takım yıldız futbolcularla kadrosunu güçlendirdi. Fenerbahçe de ise bazı bölgelerde hala eksiklikler var. Forvet hattına bir ismi daha katmak isteyen sarı-lacivertlilere transferde kötü haber geldi. Fenerbahçe'de listenin başına yazılan yıldız futbolcu Roma'ya transfer oluyor.
15 Ağustos 2019 Perşembe 10:33
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Futbolseverlerin aylardır beklediği Süper Lig yarın başlıyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Yeni sezona 9 transferle başlayacak olan Fenerbahçe'de transfer için ismi geçen yıldızlardan bir bir kötü haber geliyor.
Stoper için Kjaer'i listenin başına yazan sarı-lacivertliler gelen kötü haberle büyük şok yaşamıştı.
Daha sonra forvet için ismi geçen Sturridge'den de kötü haber alan Kanarya, son haberle büyük şok yaşadı.
Fenerbahçe'de listenin başına yazılan forvetten kötü haber geldi.