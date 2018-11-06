Fenerbahçenin de istediği Jorge Sampaoli’ye Şili’den teklif var - Galeri - Fotomaç
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    07 Kasım 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH
    GALERİ

    Fenerbahçe'nin de istediği Jorge Sampaoli’ye Şili’den teklif var

    Hoca arayışlarına devam eden Fenerbahçe'de Jorge Sampaoli'ye Şili'den teklif var.
    6 Kasım 2018 Salı, 22:27:11 Güncelleme: 22:28:16
    Fenerbahçenin de istediği Jorge Sampaoli’ye Şili’den teklif var

    Fenerbahçe'nin görüşme halinde olduğu Arjantinli çalıştırıcı Jorge Sampaoli için Universidad de Chile devreye girdi.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Fenerbahçenin de istediği Jorge Sampaoli’ye Şili’den teklif var

    Şili ekibi, eski teknik direktörünü yeniden göreve getirmek için girişimlere başladı.

    Fenerbahçenin de istediği Jorge Sampaoli’ye Şili’den teklif var

    Sampaoli'nin teklife net yanıt vermediği, Fenerbahçe ile görüşmelerin sonuçlanmasını beklediği belirlendi.

    Fenerbahçenin de istediği Jorge Sampaoli’ye Şili’den teklif var

    HÜCUM EDECEK!

    Ayrıca Anderlecht maçının hazırlıklarına ara vermeyen Kanarya, dünkü idmanda hücum ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi.

    Fenerbahçenin de istediği Jorge Sampaoli’ye Şili’den teklif var

    Erwin Koeman, dar alanda gerçekleştirilen ofansif organizasyonlarda futbolcularını sık sık uyardı.

    Fenerbahçenin de istediği Jorge Sampaoli’ye Şili’den teklif var

    Çift kale maçlarda maçın taktiği denendi. Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

    Fenerbahçenin de istediği Jorge Sampaoli’ye Şili’den teklif var

    Koeman ve bir futbolcu saat 17.00'da basın toplantısı düzenleyecek.

    DİĞER GALERİLER
    Daha Fazla Gör
      BİZE ULAŞIN
      BİZE ULAŞIN