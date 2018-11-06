Fenerbahçenin de istediği Jorge Sampaoli’ye Şili’den teklif var - Galeri - Fotomaç
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Fenerbahçe'nin de istediği Jorge Sampaoli’ye Şili’den teklif var
Hoca arayışlarına devam eden Fenerbahçe'de Jorge Sampaoli'ye Şili'den teklif var.
6 Kasım 2018 Salı, 22:27:11
Güncelleme: 22:28:16
Fenerbahçe'nin görüşme halinde olduğu Arjantinli çalıştırıcı Jorge Sampaoli için Universidad de Chile devreye girdi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Şili ekibi, eski teknik direktörünü yeniden göreve getirmek için girişimlere başladı.
Sampaoli'nin teklife net yanıt vermediği, Fenerbahçe ile görüşmelerin sonuçlanmasını beklediği belirlendi.
HÜCUM EDECEK!
Ayrıca Anderlecht maçının hazırlıklarına ara vermeyen Kanarya, dünkü idmanda hücum ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi.
Erwin Koeman, dar alanda gerçekleştirilen ofansif organizasyonlarda futbolcularını sık sık uyardı.
Çift kale maçlarda maçın taktiği denendi. Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
Koeman ve bir futbolcu saat 17.00'da basın toplantısı düzenleyecek.