En az 5er maç! - Galeri - Fotomaç
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    07 Kasım 2018, Çarşamba
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    En az 5'er maç!

    Disiplin Talimatı'nın 44'üncü maddesine göre; 'saldırı' fiilinin karşılığı 5-10 maçtan men. Jailson ve Soldado, devreyi kapatma tehlikesi ile karşı karşıya.
    6 Kasım 2018 Salı, 21:42:13 Güncelleme: 21:46:11
    En az 5er maç!

    Ve beklenen oldu. TFF Hukuk Müşavirliği, derbideki olaylar nedeniyle Jailson Marques ve Roberto Soldado'yu "saldırı" fiilinden PFDK'ya sevk etti.

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    En az 5er maç!

    Yapılan açıklamada, "Jailson Marques Siqueira, "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 03.11.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine; Roberto Soldado Rillo, "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 03.11.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine" ifadelerine yer verildi.

    En az 5er maç!

    Jailson, maçtan sonra Belhanda'ya tokat atıp kırmızı kart görmüştü.

    En az 5er maç!

    Soldado ise hakem ve gözlemci raporları ile görüntülere bakılarak disipline sevk edildi.

    En az 5er maç!

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