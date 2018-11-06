En az 5er maç!

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En az 5'er maç!
Disiplin Talimatı'nın 44'üncü maddesine göre; 'saldırı' fiilinin karşılığı 5-10 maçtan men. Jailson ve Soldado, devreyi kapatma tehlikesi ile karşı karşıya.
6 Kasım 2018 Salı, 21:42:13 Güncelleme: 21:46:11
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Yapılan açıklamada, "Jailson Marques Siqueira, "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 03.11.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine; Roberto Soldado Rillo, "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 03.11.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine" ifadelerine yer verildi.
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