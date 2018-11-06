En az 5er maç!

Yapılan açıklamada, "Jailson Marques Siqueira, "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 03.11.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine; Roberto Soldado Rillo, "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 03.11.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine" ifadelerine yer verildi.