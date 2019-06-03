Fenerbahçe'nin 20 yıllık transfer faturası - Fotomaç
03 Haziran 2019, Pazartesi
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Fenerbahçe'nin 20 yıllık transfer faturası

UEFA'nın Finansal Fair Play kriterleri doğrultusunda sıkı takibe aldığı Fenerbahçe, son 20 yılda yaptığı transfer harcamalarıyla dudak uçuklattı. 20 yıl içerisinde 115 transfer yapan sarı lacivertli takımda sadece 40 futbolcu başka takıma kiralandı ya da satılabildi. İşte detaylar...
3 Haziran 2019 Pazartesi 12:15 Güncelleme: 03.06.2019 12:15
Fenerbahçe'nin 20 yıllık transfer faturası

Fenerbahçe, 1998-99 sezonundan bu yana futbolcu alış-satışında ciddi şekilde zarar etti.

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Fenerbahçe'nin 20 yıllık transfer faturası

Sarı lacivertli kulüp, son 20 yılda satın aldığı ya da kiraladığı oyuncular için toplam 401.9 milyon Euro bonservis ya da kira ücreti ödedi.

Fenerbahçe'nin 20 yıllık transfer faturası

Buna karşın başka takımlara gönderilen futbolculardan 181.7 milyon Euro gelir elde edildi.

Fenerbahçe'nin 20 yıllık transfer faturası

UEFA'nın Finansal Fair Play kriterleri doğrultusunda sıkı takibe aldığı Fenerbahçe'de yönetim, transfer konusunda 'denk bütçe' kuralına uymak zorunda.

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Fenerbahçe'nin 20 yıllık transfer faturası

Sarı lacivertliler 'sattığı kadar almak' zorunda olduğu için ilgilendiği isimler ve kulüpleriyle rahatça temasa geçemiyor.

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