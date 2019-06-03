GALERİ
Fenerbahçe'nin 20 yıllık transfer faturası
UEFA'nın Finansal Fair Play kriterleri doğrultusunda sıkı takibe aldığı Fenerbahçe, son 20 yılda yaptığı transfer harcamalarıyla dudak uçuklattı. 20 yıl içerisinde 115 transfer yapan sarı lacivertli takımda sadece 40 futbolcu başka takıma kiralandı ya da satılabildi. İşte detaylar...
3 Haziran 2019 Pazartesi 12:15 Güncelleme: 03.06.2019 12:15
GALERİ DEVAM EDİYOR
UEFA'nın Finansal Fair Play kriterleri doğrultusunda sıkı takibe aldığı Fenerbahçe'de yönetim, transfer konusunda 'denk bütçe' kuralına uymak zorunda.
İŞTE FENERBAHÇE'NİN BÖLGE BÖLGE TRANSFER PLANI! HABER İÇİN TIKLAYIN...
DİĞER GALERİLER