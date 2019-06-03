Fenerbahçe'de Alper Potuk krizi!

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de, yüksek yıllık ücret alan ve sözleşmesi sona eren Valbuena ve Soldado ile yollar ayrılırken Skrtel ile yeni anlaşma zemini aranıyor. Sarı-Lacivertlilerde yüksek maaş alan bazı futbolcular ise yönetimde sıkıntı yaratmaya devam ediyor.
3 Haziran 2019 Pazartesi 09:28
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Fenerbahçe'de yeni sezon çalışmaları sürerken, mevcut kadro içerisinde hareketlilik yaşanıyor.
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Sözleşmeleri biten Valbuena ve Roberto Soldado resmen ayrıldı. Martin Skrtel için de henüz ortak yol bulunamadı.
Ancak sözleşmesi devam eden bazı oyunculara ödenen yüksek maaş ve alınamayan verim tezatlık yaratıyor.
Skrtel, Soldado ve Valbuena gibi yıldızlara 2 milyon Euro'nun üzerinde maaş vermeye zorlanan sarı-lacivertliler, Alper Potuk başta olmak üzere bazı isimlerin devam eden kontratları nedeniyle farklı bir açmaza girmiş durumda.
Eski sözleşmelerde mevcut yönetimin hatası olmasa da kulübün ekonomik anlamda sıkıntı yaşamasına neden oluyor.