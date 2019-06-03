Fenerbahçe'de Alper Potuk krizi! - Fotomaç
03 Haziran 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Fenerbahçe'de Alper Potuk krizi!

Fenerbahçe'de Alper Potuk krizi!

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de, yüksek yıllık ücret alan ve sözleşmesi sona eren Valbuena ve Soldado ile yollar ayrılırken Skrtel ile yeni anlaşma zemini aranıyor. Sarı-Lacivertlilerde yüksek maaş alan bazı futbolcular ise yönetimde sıkıntı yaratmaya devam ediyor.
3 Haziran 2019 Pazartesi 09:28
Fenerbahçe'de Alper Potuk krizi!

Fenerbahçe'de yeni sezon çalışmaları sürerken, mevcut kadro içerisinde hareketlilik yaşanıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe'de Alper Potuk krizi!

Sözleşmeleri biten Valbuena ve Roberto Soldado resmen ayrıldı. Martin Skrtel için de henüz ortak yol bulunamadı.

Fenerbahçe'de Alper Potuk krizi!

Ancak sözleşmesi devam eden bazı oyunculara ödenen yüksek maaş ve alınamayan verim tezatlık yaratıyor.

Fenerbahçe'de Alper Potuk krizi!

Skrtel, Soldado ve Valbuena gibi yıldızlara 2 milyon Euro'nun üzerinde maaş vermeye zorlanan sarı-lacivertliler, Alper Potuk başta olmak üzere bazı isimlerin devam eden kontratları nedeniyle farklı bir açmaza girmiş durumda.

Fenerbahçe'de Alper Potuk krizi!

Eski sözleşmelerde mevcut yönetimin hatası olmasa da kulübün ekonomik anlamda sıkıntı yaşamasına neden oluyor.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN