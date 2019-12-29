Fenerbahçelileri çıldırtan pozisyon! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
29 Aralık 2019, Pazar
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Fenerbahçelileri çıldırtan pozisyon!

Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısında tartışmalı bir pozisyon yaşandı. Maçta dakikalar 34'ü gösterdiğinde Fenerbahçe'de Vedat Muriqi, Rizesporlu Abarhoun ile hava topu mücadelesi sırasında yerde kaldı. Fenerbahçeli futbolcular bu pozisyonun ardından maçın hakemi Halil Umut Meler'e uzun süre itirazda bulundu. Meler'in devam kararı ise ortalığı karıştırdı. İşte Fenerbahçelilerin bu pozisyon ile ilgili paylaşımları...
29 Aralık 2019 Pazar 20:20
Fenerbahçelileri çıldırtan pozisyon!

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 17'nci haftasında Fenerbahçe'yi konuk etti.

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ÇAYKUR RİZESPOR'DA TEK DEĞİŞİKLİK

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal, ligde son oynadıkları ve deplasmanda 2-0 kazandıkları BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının 11'inden farklı olarak Fenerbahçe karşısında tek değişikliğe gitti. Kartal, bu maçta kart cezalısı Moroziuk'un yerine 11'de Orhan'a görev verdi.

Fenerbahçelileri çıldırtan pozisyon!

EV SAHİBİNDE DÖRT ESKİ FENERBAHÇELİ

Çaykur Rizespor'un kadrosunda Fenerbahçe'den bonservis ve kiralık olarak kadrosuna kattığı 4 isim kadroda yer aldı. Yeşil-mavililerde Fenerbahçe'den transfer edilen Tarık Çetin, Barış Alıcı, Burak Albayrak ve Oğuz Kağan Güçtekin eski takımlarına karşı 20 kişilik kadroda kendilerine yer buldular.

Fenerbahçelileri çıldırtan pozisyon!

VEDAT MURİÇ BU KEZ ÇAYKUR RİZESPOR'A RAKİP

Sezon başında Çaykur Rizespor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan forvet oyuncusu Vedat Muriç, 1.5 sezon formasını giydiği yeşil-mavililere bu kez rakip oldu. Kosavalı golcü, Çaykur Rizespor'dan ayrıldıktan sonra ilk kez Çaykur Didi Stadyumu'nda yeşil-mavililere karşı sahaya çıktı. Muriç, bu sezon ligde forma giydiği 15 maçta 10 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

Fenerbahçelileri çıldırtan pozisyon!

YANAL TEK DEĞİŞİKLİĞE GİTTİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, ligde son oynadıkları ve 3-1 kazandıkları Beşiktaş karşılaşmasına göre ilk 11'de tek değişiklik yaptı. Deneyimli teknik adam tek değişikliği savunmada yaparken, Serdar Aziz'in yerine bu maçta Zanka'ya görev verdi.

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