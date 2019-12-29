Fenerbahçelileri çıldırtan pozisyon!

Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısında tartışmalı bir pozisyon yaşandı. Maçta dakikalar 34'ü gösterdiğinde Fenerbahçe'de Vedat Muriqi, Rizesporlu Abarhoun ile hava topu mücadelesi sırasında yerde kaldı. Fenerbahçeli futbolcular bu pozisyonun ardından maçın hakemi Halil Umut Meler'e uzun süre itirazda bulundu. Meler'in devam kararı ise ortalığı karıştırdı. İşte Fenerbahçelilerin bu pozisyon ile ilgili paylaşımları...

29 Aralık 2019 Pazar 20:20 BU GALERİYİ PAYLAŞ





