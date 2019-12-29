Jose Mourinho'nun gözdesini Fenerbahçe kapıyor! Flaş transfer...

Fenerbahçe, ara transfer sezonu için gaza bastı! Önemli isimleri kadrosuna katmak ve şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen sarı lacivertliler için İngiltere'den flaş bir haber yazıldı! Bu habere göre Fenerbahçe, Jose Mourinho'nun gözde ismini kapmak için çalışmalarına hız verdi! İşte o yıldız ve dev operasyonun detayları... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

29 Aralık 2019 Pazar 17:19 Güncelleme: 29.12.2019 17:35 BU GALERİYİ PAYLAŞ





