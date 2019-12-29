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Jose Mourinho'nun gözdesini Fenerbahçe kapıyor! Flaş transfer...
Fenerbahçe, ara transfer sezonu için gaza bastı! Önemli isimleri kadrosuna katmak ve şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen sarı lacivertliler için İngiltere'den flaş bir haber yazıldı! Bu habere göre Fenerbahçe, Jose Mourinho'nun gözde ismini kapmak için çalışmalarına hız verdi! İşte o yıldız ve dev operasyonun detayları... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)
29 Aralık 2019 Pazar 17:19
Güncelleme: 29.12.2019 17:35
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Bir dönem Manchester United'ın teknik direktörlüğünü yapan ve şu anda Tottenham'ın patronluğunu üstlenen Jose Mourinho'ya sarı-lacivertlilerden sürpriz bir çıkış geldi..
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Fenerbahçe, ara transfer sezonu için Teknik Direktör Ersun Yanal ve Sportif Direktör Damien Comolli yönetiminde çalışmalarını sürdürüyor.
Bu bağlamda yönetimle müşterek çalışan sarı lacivertli teknik ekip, şampiyonluğu getirecek kaliteli ve tecrübeli isimlere rotasını döndürmüş durumda.
Avrupa piyasasında dev kulüplerin ilk 11'lerinde fazla tercih etmediği ancak kalitesinden şüphe duyulmayan yıldızlar için girişimlerde bulunan Fenerbahçe'nin daha önce Paris Saint Germain'in golcüsü Chupo Moting ile ilgilendiği yazılmıştı.
Özellikle Vedat Muriç ile beraber iyi bir ikili oluşturması için Fenerbahçe, 3. bölgenin çeşitli pozisyonlarında oynayabilen Kamerun asıllı Alman golcüyü kadrosuna katmaya çok yaklaştı.