Fenerbahçeli yıldızdan flaş itiraf! 'Küme düşmekten korktuk...' - Fotomaç
17 Mayıs 2019, Cuma
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Fenerbahçeli yıldızdan flaş itiraf! 'Küme düşmekten korktuk...'

Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçe'de yıldız oyuncusundan flaş bir itiraf geldi.
17 Mayıs 2019 Cuma 18:52 Güncelleme: 17.05.2019 18:52
Fenerbahçeli yıldızdan flaş itiraf! 'Küme düşmekten korktuk...'

Fenerbahçe, bu sezon aldığı kötü sonuçlar sebebi ile taraftarlarına hayal kırıklığı yaşatmıştı.

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Fenerbahçeli yıldızdan flaş itiraf! 'Küme düşmekten korktuk...'

Her ne kadar sahada olumsuz bir futbol olsa da Kadıköy'ü her maç dolduran sarı-lacivertli taraftarlar Süper Lig'de maç başına en çok seyirci ortalaması tutturan takım oldu.

Fenerbahçeli yıldızdan flaş itiraf! 'Küme düşmekten korktuk...'

Fenerbahçe'nin bu yetersiz performansı üzerine konuşan Fransız futbolcu Nabil Dirar gündem yaratacak açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçeli yıldızdan flaş itiraf! 'Küme düşmekten korktuk...'

Sarı-lacivertlilerin inişli çıkışlı sezonunun ikinci yarısında gösterdiği performansla öne çıkan Nabil Dirar, Fransız futbol dergisi Onze Mondial'e özel bir röportaj verdi.

Fenerbahçeli yıldızdan flaş itiraf! 'Küme düşmekten korktuk...'

İşte Dirar'ın konuşmalarından satır başları...

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