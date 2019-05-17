Fenerbahçeli yıldızdan flaş itiraf! 'Küme düşmekten korktuk...' - Fotomaç
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Fenerbahçeli yıldızdan flaş itiraf! 'Küme düşmekten korktuk...'
Fenerbahçeli yıldızdan flaş itiraf! 'Küme düşmekten korktuk...'
Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçe'de yıldız oyuncusundan flaş bir itiraf geldi.
17 Mayıs 2019 Cuma 18:52
Güncelleme: 17.05.2019 18:52
Fenerbahçe, bu sezon aldığı kötü sonuçlar sebebi ile taraftarlarına hayal kırıklığı yaşatmıştı.
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Her ne kadar sahada olumsuz bir futbol olsa da Kadıköy'ü her maç dolduran sarı-lacivertli taraftarlar Süper Lig'de maç başına en çok seyirci ortalaması tutturan takım oldu.
Fenerbahçe'nin bu yetersiz performansı üzerine konuşan Fransız futbolcu Nabil Dirar gündem yaratacak açıklamalarda bulundu.
Sarı-lacivertlilerin inişli çıkışlı sezonunun ikinci yarısında gösterdiği performansla öne çıkan Nabil Dirar, Fransız futbol dergisi Onze Mondial'e özel bir röportaj verdi.
İşte Dirar'ın konuşmalarından satır başları...