Fenerbahçeli yıldız futbolcu Serie A'ya transfer oluyor
Spor Toto Süper Lig'de sezonun sona ermesiyle takımların transfer hareketliliği de başladı. Kadrosundan daha önce Mathieu Valbuena ayrılan Fenerbahçe'de ikinci sürpriz ayrılık kapıda.
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
26 Mayıs 2019 Pazar 15:03
Güncelleme: 26.05.2019 15:14
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Süper Lig'in sona ermesiyle takımlarda yaprak dökümü başladı. Daha önce Fransız futbolcu Mathieu Valbuena'nın ayrılacağını açıklamasının ardından Fenerbahçe'de sürpriz bir isim yeni bir maceraya atılıyor.
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İngiliz basınından The Sun'da yer alan habere göre Chelsea ile geçtiğimiz sezon yollarını ayırdığından beri bir takım çalıştırmayan ve bu sezon Inter'in başına geçmesi beklenen İtalyan antrenör Antonio Conte'nin hedefindeki ilk isim Victor Moses.
Haberde; Fenerbahçe'de geçirdiği yarım sezonluk kiralık dönemin ardından, "Gelecek sezon burada olmayacağım" dediği iddia edilen Nijeryalı futbolcu Victor Moses'in Inter'e transfer olacağı iddia edildi.
Geride bıraktığımız sezonun ikinci yarısını Fenerbahçe'de kiralık olarak geçiren yıldız futbolcu da başarılı bir dönem geçirdiği eski antrenörüyle yeniden çalışmaya sıcak bakıyor.
Haberin detayında 28 yaşındaki Nijeryalı futbolcunun, "Çok iyi bir deneyim yaşadım ancak gelecek sezon burada olmayacağım. Fenerbahçe'ye veda ediyorum. Yeni bir macera istiyorum" dediği bildirildi.