Erman Toroğlu'ndan Galatasaraylılara şok sözler: Fener'den korkuyorsunuz! - Fotomaç
26 Mayıs 2019, Pazar
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Erman Toroğlu'ndan Galatasaraylılara şok sözler: Fener'den korkuyorsunuz!

2018/2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu şampiyonu belli oldu. Ligin 33.haftasında oynanan Galatasaray-Medipol Başakşehir karşılaşmasını 2-1 kazanan ev sahibi ekip bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Bu şampiyonlukla Galatasaray Süper Lig şampiyonluğu kupasını 22. kez müzesine götürmüş oldu. Şampiyonluk kutlamaları 25 Mayıs Cumartesi günü yapılan görkemli bir etkinlikle kutlandı. Kutlamalar A Spor'dan canlı olarak ekrana gelirken A Spor yorumcusu Erman Toroğlu Galatasaray taraftarının Fenerbahçe aleyhine tezahüratda bulunmasını eleştirdi. İşte o sözler...
26 Mayıs 2019 Pazar 14:29 Güncelleme: 26.05.2019 14:41
Erman Toroğlu'ndan Galatasaraylılara şok sözler: Fener'den korkuyorsunuz!

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray Medipol Başakşehir sahasında 2-1 mağlup ederek 22. kez şampiyonluğa uzandı. Galatasaray 69 puanla ligi şampiyon tamamlarken, Başakşehir 2. Beşiktaş ise 3. sırada tamamladı.

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Erman Toroğlu'ndan Galatasaraylılara şok sözler: Fener'den korkuyorsunuz!

Galatasaray'da dün gerçekleşen (25 Mayıs) Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena'da gerçekleştirilen görkemlik bir törenle kupasını kaldırdı.

Erman Toroğlu'ndan Galatasaraylılara şok sözler: Fener'den korkuyorsunuz!

38 bin taraftarın bilet alarak canlı olarak seyrettiği kupa töreninden ilginç anlarda yaşandı.

Erman Toroğlu'ndan Galatasaraylılara şok sözler: Fener'den korkuyorsunuz!

Mustafa Cengiz mikrofonu almasının ardından taraftarlara büyük bir sürpriz yaptı.

Erman Toroğlu'ndan Galatasaraylılara şok sözler: Fener'den korkuyorsunuz!

Sizlerin huzurunda şu anda yarım olan 5. yıldızı tamamlamak için Fatih Terim ile 5 yıllık mukaveleye imza atacağız diyen Cengiz, tecrübeli çalıştırıcı Fatih Terim ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

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