Erman Toroğlu'ndan Galatasaraylılara şok sözler: Fener'den korkuyorsunuz!

2018/2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu şampiyonu belli oldu. Ligin 33.haftasında oynanan Galatasaray-Medipol Başakşehir karşılaşmasını 2-1 kazanan ev sahibi ekip bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Bu şampiyonlukla Galatasaray Süper Lig şampiyonluğu kupasını 22. kez müzesine götürmüş oldu. Şampiyonluk kutlamaları 25 Mayıs Cumartesi günü yapılan görkemli bir etkinlikle kutlandı. Kutlamalar A Spor'dan canlı olarak ekrana gelirken A Spor yorumcusu Erman Toroğlu Galatasaray taraftarının Fenerbahçe aleyhine tezahüratda bulunmasını eleştirdi. İşte o sözler...

26 Mayıs 2019 Pazar 14:29 Güncelleme: 26.05.2019 14:41 BU GALERİYİ PAYLAŞ





