Erman Toroğlu'ndan Galatasaraylılara şok sözler: Fener'den korkuyorsunuz!

2018/2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu şampiyonu belli oldu. Ligin 33.haftasında oynanan Galatasaray-Medipol Başakşehir karşılaşmasını 2-1 kazanan ev sahibi ekip bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Bu şampiyonlukla Galatasaray Süper Lig şampiyonluğu kupasını 22. kez müzesine götürmüş oldu. Şampiyonluk kutlamaları 25 Mayıs Cumartesi günü yapılan görkemli bir etkinlikle kutlandı. Kutlamalar A Spor'dan canlı olarak ekrana gelirken A Spor yorumcusu Erman Toroğlu Galatasaray taraftarının Fenerbahçe aleyhine tezahüratda bulunmasını eleştirdi. İşte o sözler...
26 Mayıs 2019 Pazar 14:29
Güncelleme: 26.05.2019 14:41
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Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray Medipol Başakşehir sahasında 2-1 mağlup ederek 22. kez şampiyonluğa uzandı. Galatasaray 69 puanla ligi şampiyon tamamlarken, Başakşehir 2. Beşiktaş ise 3. sırada tamamladı.
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Galatasaray'da dün gerçekleşen (25 Mayıs) Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena'da gerçekleştirilen görkemlik bir törenle kupasını kaldırdı.
38 bin taraftarın bilet alarak canlı olarak seyrettiği kupa töreninden ilginç anlarda yaşandı.
Mustafa Cengiz mikrofonu almasının ardından taraftarlara büyük bir sürpriz yaptı.
Sizlerin huzurunda şu anda yarım olan 5. yıldızı tamamlamak için Fatih Terim ile 5 yıllık mukaveleye imza atacağız diyen Cengiz, tecrübeli çalıştırıcı Fatih Terim ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.