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Fenerbahçeli Hasan Ali'yi görenler tanıyamadı! İşte o fotoğraflar
Fenerbahçe'nin başarılı sol beki Hasan Ali Kaldırım tatilde de çalışmalarını sürdürüyor. Milli futbolcunun son hali ise oldukça konuşuldu. İşte Hasan Ali Kaldırım'ın o fotoğrafları...
4 Temmuz 2019 Perşembe 15:10
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Fenerbahçe'nin başarılı sol beki Hasan Ali Kaldırım fit görüntüsüyle dikkat çekiyor.
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Milli futbolcu tatilde de çalışmalarını aksatmazken, bu görüntüleri eski futbolcu Mustafa Doğan sosyal medya hesabından paylaştı.
Mustafa Doğan, "Yaz tatilini bile özel çalışmayla geçiren Hasan Ali, geçtiğimiz sezonki istikrarını bu sene de sürdürmeye devam edecek gibi gözüküyor. Fenerbahçe ve A Milli takımın vazgeçilmezi olmaya devam." notuyla bu görüntüleri paylaştı.
Hasan Ali cevap olarak, "Başarı asla tesadüf değildir." yazdı.