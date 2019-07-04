Fenerbahçeli Hasan Ali'yi görenler tanıyamadı! İşte o fotoğraflar

Mustafa Doğan, "Yaz tatilini bile özel çalışmayla geçiren Hasan Ali, geçtiğimiz sezonki istikrarını bu sene de sürdürmeye devam edecek gibi gözüküyor. Fenerbahçe ve A Milli takımın vazgeçilmezi olmaya devam." notuyla bu görüntüleri paylaştı.