Fenerbahçeden Zinchenko hamlesi! - Galeri - Fotomaç
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    16 Ekim 2018, Salı
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    Fenerbahçe'den Zinchenko hamlesi!

    Fenerbahçe, sezon başında 11 transfer yaparak kadroda ciddi bir revizyona gitti.
    16 Ekim 2018 Salı, 09:10:58 Güncelleme: 09:12:33
    Fenerbahçeden Zinchenko hamlesi!

    Sarı-Lacivertliler için ocak ayı da hem gelecek hem de gidecek oyuncular açısından hareketli geçecek gibi görünüyor.

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    Fenerbahçeden Zinchenko hamlesi!

    Kanarya'nın radarına katılan ilk isim ise Phillip Cocu'nun çok istediği Oleksandr Zinchenko...

    Fenerbahçeden Zinchenko hamlesi!

    Ukraynalı futbolcunun menajeri Alan Prudnikov, oyuncusunun Manchester City'de forma şansı bulamadığı için mutsuz olduğunu söyleyerek, "Ocak ayında ayrılma ihtimali yüksek" ifadelerini kullandı.

    Fenerbahçeden Zinchenko hamlesi!

    Bu sözler, 2016-17 sezonunda PSV'de 21 yaşındaki yıldızla birlikte olan Cocu'yu harekete geçirdi.

    Fenerbahçeden Zinchenko hamlesi!

    Ayrıca Manchester City'nin kiralamaya yeşil ışık yakması halinde, Cocu'nun transfer için bizzat devreye girmeye de hazır olduğu kaydedildi.

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