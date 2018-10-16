Fenerbahçeden Zinchenko hamlesi! - Galeri - Fotomaç
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Fenerbahçe'den Zinchenko hamlesi!
Fenerbahçe, sezon başında 11 transfer yaparak kadroda ciddi bir revizyona gitti.
16 Ekim 2018 Salı, 09:10:58
Güncelleme: 09:12:33
Sarı-Lacivertliler için ocak ayı da hem gelecek hem de gidecek oyuncular açısından hareketli geçecek gibi görünüyor.
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Kanarya'nın radarına katılan ilk isim ise Phillip Cocu'nun çok istediği Oleksandr Zinchenko...
Ukraynalı futbolcunun menajeri Alan Prudnikov, oyuncusunun Manchester City'de forma şansı bulamadığı için mutsuz olduğunu söyleyerek, "Ocak ayında ayrılma ihtimali yüksek" ifadelerini kullandı.
Bu sözler, 2016-17 sezonunda PSV'de 21 yaşındaki yıldızla birlikte olan Cocu'yu harekete geçirdi.
Ayrıca Manchester City'nin kiralamaya yeşil ışık yakması halinde, Cocu'nun transfer için bizzat devreye girmeye de hazır olduğu kaydedildi.