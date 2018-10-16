İşte Nabil Dirarın ayrılık şartları - Galeri - Fotomaç
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İşte Nabil Dirar'ın ayrılık şartları
Takımdan ayrılma planları yapan Nabil Dirar sarı lacivertli yönetime şartlarını iletti.
16 Ekim 2018 Salı, 02:16:00
Güncelleme: 02:16:04
Fenerbahçe yönetimi, süresiz kadro dışı bırakılan Nabil Dirar'ın menajeri Fouad Ben Koudier'i İstanbul'a davet etti.
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2017 yılında Monaco'dan alınan ve 2020 Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan oyuncunun fesih için istediği şartlar soruldu.
Monaco'ya 'Beni alın' diye haber gönderen Dirar'ın, ayrılık şartları ise ağır.
İşte Dirar'ın öne sürdüğü iki şart:
1 - Arap ülkelerinden gelen teklifleri kabul etmem, Fransa'ya dönerim.