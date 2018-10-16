İşte Nabil Dirarın ayrılık şartları - Galeri - Fotomaç
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    16 Ekim 2018, Salı
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    İşte Nabil Dirar'ın ayrılık şartları

    Takımdan ayrılma planları yapan Nabil Dirar sarı lacivertli yönetime şartlarını iletti.
    16 Ekim 2018 Salı, 02:16:00 Güncelleme: 02:16:04
    İşte Nabil Dirarın ayrılık şartları

    Fenerbahçe yönetimi, süresiz kadro dışı bırakılan Nabil Dirar'ın menajeri Fouad Ben Koudier'i İstanbul'a davet etti.

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    İşte Nabil Dirarın ayrılık şartları

    2017 yılında Monaco'dan alınan ve 2020 Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan oyuncunun fesih için istediği şartlar soruldu.

    İşte Nabil Dirarın ayrılık şartları

    Monaco'ya 'Beni alın' diye haber gönderen Dirar'ın, ayrılık şartları ise ağır.

    İşte Nabil Dirarın ayrılık şartları

    İşte Dirar'ın öne sürdüğü iki şart:

    İşte Nabil Dirarın ayrılık şartları

    1 - Arap ülkelerinden gelen teklifleri kabul etmem, Fransa'ya dönerim.

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