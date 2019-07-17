Fenerbahçe'den transfer ve Eljif Elmas açıklaması! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
17 Temmuz 2019, Çarşamba
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Fenerbahçe'den transfer ve Eljif Elmas açıklaması!

Fenerbahçe İdari Menajeri Volkan Ballı, Süper Lig'de fikstür çekiminin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Takıma yeni katılan oyuncuları değerlendiren Ballı transfer ve Napoli'ye transferi beklenen Eljif Elmas ile ilgili açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalardan satır başları...

17 Temmuz 2019 Çarşamba 23:02 Güncelleme: 17.07.2019 23:19
Fenerbahçe'den transfer ve Eljif Elmas açıklaması!


Ballı, tüm takımlara başarılar dileyerek, "Tüm takımlara hayırlı olsun yeni sezon. Herkese başarılar diliyorum. Aynı geminin içerisindeyiz. İnşallah hepimiz için iyi bir sezon geçer.

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Fenerbahçe'den transfer ve Eljif Elmas açıklaması!

Umarım futbolcularımız için sakatlıksız, sportmenliğin ön planda, centilmenliğin ön planda olduğu, fair-play'in olduğu bir lig geçer.

Fenerbahçe'den transfer ve Eljif Elmas açıklaması!

Bu arada hakem arkadaşlarımıza da başarılar diliyorum. Kısacası herkese başarılar dedi.

Fenerbahçe'den transfer ve Eljif Elmas açıklaması!

"KRUSE YARI TÜRK GİBİ"

Yeni transferler Kruse ve Muriç'in takıma kolay adapte olduğunu kaydeden Ballı, "İki oyuncu da aslında kolay adapte oldular.

Fenerbahçe'den transfer ve Eljif Elmas açıklaması!

Bunun sebebi, Vedat biliyorsunuz Rizespor'da Türkiye Ligi'ni çok iyi biliyor, bizden biri.

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