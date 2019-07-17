2019/2020 Spor Toto Süper Lig Cemil Usta Sezonu derbi tarihleri belli oldu!

Merakla beklenen 2019/2020 Spor Toto Süper Lig Cemil Usta Sezonu fikstürü bugün Riva TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda gerçekleştirildi. Sporseverlerin heyecanla beklediği derbi tarihleri de belli oldu. İşte 2019/2020 Cemil Usta Sezonu'nda oynanacak derbilerin tarihi!