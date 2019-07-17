2019/2020 Spor Toto Süper Lig Cemil Usta Sezonu derbi tarihleri belli oldu! - Son dakika Süper Lig haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
17 Temmuz 2019, Çarşamba
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Haberler Galeri 2019/2020 Spor Toto Süper Lig Cemil Usta Sezonu derbi tarihleri belli oldu!

2019/2020 Spor Toto Süper Lig Cemil Usta Sezonu derbi tarihleri belli oldu!

Merakla beklenen 2019/2020 Spor Toto Süper Lig Cemil Usta Sezonu fikstürü bugün Riva TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda gerçekleştirildi. Sporseverlerin heyecanla beklediği derbi tarihleri de belli oldu. İşte 2019/2020 Cemil Usta Sezonu'nda oynanacak derbilerin tarihi!

17 Temmuz 2019 Çarşamba 21:30 Güncelleme: 17.07.2019 22:11
2019/2020 Spor Toto Süper Lig Cemil Usta Sezonu derbi tarihleri belli oldu!

Spor Toto Süper Lig'de 2019/2020 sezonu kura çekimi bugün (17 Temmuz 2019) Riva TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda saat 21.00'de TFF yetkilileri ve kulüplerin temsilcileri katılımıyla gerçekleştirildi.

Derbi tarihleri de belli oldu. İşte yeni sezonda oynanacak derbi tarihleri...

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2019/2020 Spor Toto Süper Lig Cemil Usta Sezonu derbi tarihleri belli oldu!

3.HAFTA

FENERBAHÇE - TRABZONSPOR

2019/2020 Spor Toto Süper Lig Cemil Usta Sezonu derbi tarihleri belli oldu!

6. HAFTA

GALATASARAY - FENERBAHÇE


2019/2020 Spor Toto Süper Lig Cemil Usta Sezonu derbi tarihleri belli oldu!

6. HAFTA

TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ

2019/2020 Spor Toto Süper Lig Cemil Usta Sezonu derbi tarihleri belli oldu!

9. HAFTA

BEŞİKTAŞ - GALATASARAY

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