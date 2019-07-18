Fenerbahçe'den transfer açıklaması!

Fenerbahçe 2019-2020 Cemil Usta sezonunda giyeceği formaların lansmanını yaptı. Taraftarların merakla beklediği formaları tanıtan sarı-lacivertlilerde formalar beğeni topladı. Tanıtımda konuşma yapan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, transferlerle alakalı önemli açıklamalarda bulundu. İşte açıklamalardan satır başları...
18 Temmuz 2019 Perşembe 22:40
Güncelleme: 18.07.2019 22:40
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Fenerbahçe'den yeni sezon formaları tanıtımında transfer sözleri geldi.
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Geçen sezon forma satışlarında önemli bir rakama ulaştıklarını belirten Ali Koç, ''Bu senenin formalarına radikal dizaynlar getirdik.
Beğenenler ve beğenmeyenler var ama göreceksiniz zamanla gözler alışacak.
Geçen sene enteresan bir yıldı, sezon formalarına bakarsak satış olarak 2018-2019 formaları 330 bin forma satışı ile tarihimizin 2.en iyi forma satış sezonumuzu yakaladık.
55 bin de bir önceki yılın formasını seçimden sonra sattık.