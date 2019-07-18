Fenerbahçe son dakika haberi: Volkan Demirel'in geleceği belli oldu!

Fenerbahçe transfer çalışamalarına hız kesmeden devam ederken takımdaki mevcut oyuncular ile ilgili de kararlar almaya başladı. 17 yıldır Fenerbahçe forması giyen takım kaptanı Volkan Demirel'in sözleşmesi bu sezon sona erdi. Deneyimli file bekçisinin nasıl bir kariyer planlaması yapacağı merakla bekleniyordu. Fenerbahçe'de Volkan Demirel ile ilgili karar verildi ve oyuncunun geleceği belli oldu.

18 Temmuz 2019 Perşembe 20:01 Güncelleme: 18.07.2019 20:04 BU GALERİYİ PAYLAŞ





