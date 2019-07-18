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Fenerbahçe son dakika haberi: Volkan Demirel'in geleceği belli oldu!
Fenerbahçe transfer çalışamalarına hız kesmeden devam ederken takımdaki mevcut oyuncular ile ilgili de kararlar almaya başladı. 17 yıldır Fenerbahçe forması giyen takım kaptanı Volkan Demirel'in sözleşmesi bu sezon sona erdi. Deneyimli file bekçisinin nasıl bir kariyer planlaması yapacağı merakla bekleniyordu. Fenerbahçe'de Volkan Demirel ile ilgili karar verildi ve oyuncunun geleceği belli oldu.
18 Temmuz 2019 Perşembe 20:01
Güncelleme: 18.07.2019 20:04
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Fenerbahçe'de Volkan Demirel gelişmesi yaşanıyor.
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Geçtiğimiz sezon 1 yıllık mukavele yapılan deneyimli file bekçisinin sözleşmesi sona ermişti.
Ersun Yanal'ın 1 sene daha kadrosunda görmeyi istediği Volkan Demirel için sportif direktör Damien Comolli'nin bunu veto ettiği iddia edilmişti.
Bu sezon takımda kalıp kalmayacağı soru işareti olan Volkan Demirel ile ilgili nihai karar verildi.
İşte detaylar...
MURADINA ERDİ
Sonunda Volkan Demirel muradına erdi. Sözleşmesi biten ve Türkiye'de asla başka bir takımın formasını giymeyeceğini söyleyen tecrübeli yıldız, sezon açılmasına rağmen yönetimden beklediği haberi bir türlü alamıyordu.