Fenerbahçe'den Falcao misillemesi!

Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesleri yaşanıyor. Yaz transfer sezonuna çok hızlı bir giriş yapan sarı-lacivertliler şimdiye kadar 7 isimle kadrosunu güçlendirdi. Santrfor bölgesine Vedat Muriç'i transfer eden Fenerbahçeli kurmaylar, Kosovalı golcüyü yedekleyecek dünya klası bir santrfor takviyesi yapmak istiyor. Buna göre kolları sıvayan sarı-lacivertliler aradığı golcüyü İngiltere'de buldu. İşte dev transfer harekatının detayları... Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...

18 Temmuz 2019 Perşembe 19:00 Güncelleme: 18.07.2019 19:00 BU GALERİYİ PAYLAŞ





