Fenerbahçe'den Falcao misillemesi!

Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesleri yaşanıyor. Yaz transfer sezonuna çok hızlı bir giriş yapan sarı-lacivertliler şimdiye kadar 7 isimle kadrosunu güçlendirdi. Santrfor bölgesine Vedat Muriç'i transfer eden Fenerbahçeli kurmaylar, Kosovalı golcüyü yedekleyecek dünya klası bir santrfor takviyesi yapmak istiyor. Buna göre kolları sıvayan sarı-lacivertliler aradığı golcüyü İngiltere'de buldu. İşte dev transfer harekatının detayları... Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...
18 Temmuz 2019 Perşembe 19:00
Güncelleme: 18.07.2019 19:00
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Transferin hızlı takımı Fenerbahçe'nin durmaya hiç niyeti yok...
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Önümüzdeki sezon Spor Toto Süper Lig'de hedefi mutlak şampiyonluk olan Fenerbahçe, hedefine uygun olarak üst düzey isimlerle kadrosunu oluşturabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Geçtiğimiz sezon gol yollarında büyük sıkıntı çeken Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal aynı sıkıntıları yaşamak istemiyor.
Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler Garry Rodrigues, Max Kruse ve Vedat Muriç gibi isimlerle hücum hattına zenginlik kattı.
Fenerbahçe'nin bu transferlerden sonra nasıl bir yol haritası çizeceği merak ediliyordu.