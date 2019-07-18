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Fenerbahçe idmanında çok konuşulan fotoğraf! Olaylı derbi sonrası Jailson ve Rodrigues...
Fenerbahçe'nin antrenmanından paylaşılan bir görüntü akıllara tarihi derbiyi getirdi. Geçen sezon Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbide büyük olaylar çıkmıştı. İşte tarihi derbide çıkan olayları hatırlatan o kare ve Rodrigues-Jailson gerilimdeki itiş kakışa ait fotoğraflar...
18 Temmuz 2019 Perşembe 15:50
Güncelleme: 18.07.2019 16:03
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Jailson'un Belhanda ile yaşadığı tokat olayı sonrası saha bir anda karışmıştı.
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Bu esnada Brezilyalı futbolcuyu yakalayan ilk isim Garry Rodrigues olmuştu.
Çok konuşulan ve büyük cezaların çıktığı derbi sonrası ikilinin fotoğrafı: 'Kavgadan aşk doğdu' yorumlarının yapılmasına neden oldu.
Ryan Donk 6 maç men ve 15 bin 600 lira, Badou Ndiaye 5 maç men ve 13 bin lira, Garry Rodrigues ise 3 maç men ve 7 bin 800 lira para cezası almıştı.
Belhanda'ya tokat atan Jailson 8 maç men ve 20 bin 800 lira, Roberto Soldado ise 6 maç men ve 15 bin 600 lira parayla cezalandırılmıştı.