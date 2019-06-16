Fenerbahçe'den taraftarı isyan ettiren takas! Tam 3 futbolcu... Transfer haberleri

Transfer çalışmalarını çok sıkı bir şekilde sürdüren Fenerbahçe, yurt içi ve yurt dışı hamlelerini de peş peşe yapıyor. Sarı lacivertliler verim alamadığı oyuncularını büyük bir ölçüde belirlerken transfer edeceği isimler üzerinde de hemen hemen karar sağladı. İşte bu kapsamda tam 3 oyuncuyu birden ilgilendiren ayrılık ve transfer kararına dair detaylar: