Fenerbahçe'den taraftarı isyan ettiren takas! Tam 3 futbolcu... Transfer haberleri - Son dakika Fenerbahçe fotoğrafları - Fotomaç
16 Haziran 2019, Pazar
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Haberler Galeri Fenerbahçe'den taraftarı isyan ettiren takas! Tam 3 futbolcu... Transfer haberleri

Fenerbahçe'den taraftarı isyan ettiren takas! Tam 3 futbolcu... Transfer haberleri

Transfer çalışmalarını çok sıkı bir şekilde sürdüren Fenerbahçe, yurt içi ve yurt dışı hamlelerini de peş peşe yapıyor. Sarı lacivertliler verim alamadığı oyuncularını büyük bir ölçüde belirlerken transfer edeceği isimler üzerinde de hemen hemen karar sağladı. İşte bu kapsamda tam 3 oyuncuyu birden ilgilendiren ayrılık ve transfer kararına dair detaylar:

16 Haziran 2019 Pazar 13:13 Güncelleme: 16.06.2019 13:20
Fenerbahçe'den taraftarı isyan ettiren takas! Tam 3 futbolcu... Transfer haberleri

Fenerbahçe'den çılgın takas önerisi... Sarı lacivertliler hummalı bir şekilde sürdürdüğü transfer çalışmalarında rotasını belirlediği isimler ve hedefler doğrultusunda planlarını yaptı.

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Fenerbahçe'den taraftarı isyan ettiren takas! Tam 3 futbolcu... Transfer haberleri

Takımı neredeyse sil baştan yenileyecek sarı lacivertli ekip, kadroya yapılacak takviyeler dahilinde kadrosunda düşünmediği isimleri de transferde kullanacak bir yolu da izliyor.

Fenerbahçe'den taraftarı isyan ettiren takas! Tam 3 futbolcu... Transfer haberleri

Yolları ayırmayı düşündüğü isimleri doğrudan fesih yapmayıp takasta kullanmayı düşünen Fenerbahçe, bu kapsamda ilk hamlesini yaptı.

Fenerbahçe'den taraftarı isyan ettiren takas! Tam 3 futbolcu... Transfer haberleri

Transferin gözde isimlerinden Emre Kılınç'ı kadrosuna katabilmek için gözünü karartan sarı lacivertliler, takas için iki ismi birden verecek.

Fenerbahçe'den taraftarı isyan ettiren takas! Tam 3 futbolcu... Transfer haberleri

Sivasspor'un da sıcak bakacağı bir anlaşma tasarlayan Kanarya, iki yıldızını birden bu transfer için gözden çıkardı.

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