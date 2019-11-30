Fenerbahçe'den sürpriz transfer! Hasan Ali'nin yerine...

Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük adaylarından olan Fenerbahçe'de, gözler ara transfer döneminde yapılacak transferlere çevrildi. Sarı-lacivertlilerin forvet, kanat ve sol bek transferi yapmasına kesin gözüyle bakılırken, gündeme sürpriz bir isim geldi. İşte Fenerbahçe'de transferde yaşanan son dakika gelişmeleri ve o isim...

30 Kasım 2019 Cumartesi 10:53 BU GALERİYİ PAYLAŞ





