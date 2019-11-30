HaberlerGaleriFenerbahçe'den sürpriz transfer! Hasan Ali'nin yerine...
Fenerbahçe'den sürpriz transfer! Hasan Ali'nin yerine...
Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük adaylarından olan Fenerbahçe'de, gözler ara transfer döneminde yapılacak transferlere çevrildi. Sarı-lacivertlilerin forvet, kanat ve sol bek transferi yapmasına kesin gözüyle bakılırken, gündeme sürpriz bir isim geldi. İşte Fenerbahçe'de transferde yaşanan son dakika gelişmeleri ve o isim...
30 Kasım 2019 Cumartesi 10:53
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Süper Lig'in şampiyonluk adaylarından biri olan Fenerbahçe'de, gözler transfere çevrildi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sarı-lacivertlilerde, Yeni Malatya maçında alınan beraberlikten sonra transfer çalışmaları hız kazanmıştı.
FORVET EKSİĞİ DİKKAT ÇEKTİ!
Bu karşılaşmada eksiklerin gün yüzüne çıktığı Fenerbahçe'de, Yeni Malatyaspor karşısında Vedat Muriqi ve Mevlüt Erdinç'in yokluğunda forvet hattında Alper Potuk görev almıştı.
Alper'in etkisiz futbolu, taraftarlarca eleştirilirken teknik direktör Ersun Yanal da bu kararından dolayı topa tutuldu.
Sarı-lacivertlilerde bu yaşananların ardından, ocak ayında ilk olarak forvet hattına takviye yapılması bekleniyor.